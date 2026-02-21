Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet/Lliga Femenina

El Manresa CBF dona el primer cop a Galícia i guanya a la pista de l'Arxil (53-71)

Les bagenques vencen clarament a la pista del penúltim classificat i diumenge disputen el segon partit del cap de setmana, a Cortegada

Bona victòria de les manresanes en el primer partit del cap de setmana a Galícia

Bona victòria de les manresanes en el primer partit del cap de setmana a Galícia / Arxiu/Jordi Biel

Regió7

Manresa

El cap de setmana per terres gallegues del Manresa CBF ha començat de manera immillorable. Les jugadores de Marc Rovirosa han guanyat a la pista del penúltim classificat, l’Arxil, amb la qual cosa han aconseguit la novena victòria en la lliga. El dia ha afavorit amb la derrota del Lleida, però no tant amb la del Boet Mataró, el conjunt que tenia per sota, en el derbi maresmenc a domicili.

Les bagenques, a més, han mostrat molta solidesa, ja que sempre han anat al davant en el marcador i el triomf no ha perillat en cap instant. És un cap de setmana molt intens per a les magenta, ja que han aprofitat el viatge per disputar dos partits, el de dissabte i el que juguen diumenge a la tarda a la pista del Cortegada. Una victòria faria molt rendible aquesta doble sortida, però caldrà veure si no paguen el cansament, malgrat que el rival també ha jugat ahir, en un duel molt dur i amb una victòria sobre el líder, Maristas.

Les manresanes han imposat una bona defensa i han estat encertades en atac, trobant bones posicions de llançament. Els vuit triples aconseguits així ho demostren. L’únic moment de dubte ha estat al tercer període, quan l’Arxil s’ha situat a sis punts i encara amb molt partit per davant (39-45), però un triple de la solsonina Queralt Ribera ha permès recuperar els nou punts de renda com a avantsala d’un darrer període que ja ha estat molt favorable. A més, el parcial de 0-10 final ha demostrat que l’equip ha arribat amb força als darrers minuts, un bon signe per a aquest diumenge.

CB ARXIL: González 11, Faussurier 1, Díaz, Maestro 3, Flores 11 -cinc inicial- Vázquez, Chasse 10, Moreira 7, Lemongang 10

MANRESA CBF: Ortas 6, Iona Garcia 2, Almasque 11, Zafra 9, Teixidó 14 -cinc inicial- Ribera 10, Sira Beltran 2, Sall 3, Segués, Martí 8 i Gener 6

ÀRBITRES: Carrasco i González

PARCIALS: 8-16, 22-34, 41-49, 53-71

