Oriol Cardona i Ana Alonso, bronze en la final de relleus mixtos d'skimo
El banyolí es penja la segona medalla en dos dies després de l'or en la individual
Redacció
El banyolí Oriol Cardona, campió olímpic d'esprint en esquí de muntanya, i l'andalusa Ana Alonso, que va aconseguir el bronze en la mateixa especialitat, han aconseguit una nova medalla històrica aquest migdia per a l'equip espanyol en la prova de relleus mixtos d'esquí de muntanya dels Jocs Olímpics d'hivern de Milà-Cortina 2026. La parella, que ha hagut d'esperar a cantar victòria per una penalització de tres segons a Alonso, s'ho ha deixat tot i s'ha penjat el bronze amb un temps de 27:23.94 per darrere dels francesos (26:57.44), grans favorits, i els suïssos (27:09.30).
L'esquí de muntanya s'ha convertit gràcies a Cardona i Alonso en l'esport amb més medalles olímpiques en un Jocs d'hivern per a Espanya. Enguany, s'ha estrenat la modalitat i han estat tres medalles en 48 hores.
