Futbol | Tercera RFEF
El Badalona guanya per la mínima el San Cristóbal i torna a avançar el CE Manresa
El Cornellà, tercer classificat, tampoc no perd pistonada amb una victòria al camp del Can Vidalet
El CE Manresa va dormir la passada nit com a líder, però ha hagut de deixar el lloc al Badalona, ni que sigui per només tres gols. El conjunt blau ha derrotat el San Cristóbal per un marcador mínim (1-0), però suficient per situar-se primer, amb els mateixos punts que els manresans, però amb millor diferència de gols. L’anotació de Jaume Piñol, aprofitant una pilota morta dins l’àrea després d’una rematada de cap fallida en primera instància per Óscar, ha permès al conjunt local sumar els tres punts.
El Manresa tampoc ha pogut augmentar l’avantatge respecte del tercer classificat, un Cornellà que ha guanyat 1-2 al camp del Can Vidalet, en un partit que ha mantingut l’emoció fins al final. Els forans s’han avançat amb gols de Aliaga i Leonardo, mentre que els locals han pogut reduir la distància en el tram inicial de la segona meitat, però no han pogut empatar.
Una bona notícia és que el Manresa té nou punts de marge respecte del primer equip que quedaria fora de les eliminatòries d’ascens, el Vilanova, que ha perdut dissabte de manera sorprenent al camp del cuer, el Vic, i ara queda sisè.
Els equips que completen les posicions de play-off són L’Escala i L’Hospitalet, empatats a vuit punts dels dos colíders. Els gironins només han pogut treure un punt en la visita al Peralada, en el derbi empordanès, i els riberencs han guanyat ajustadament al Lleida per 2-1.
El Manresa jugarà el proper diumenge al camp de la Fundació Grama, un conjunt que ocupa la part central de la classificació i que ahir ha perdut 2-1 al camp de l’Europa B.
