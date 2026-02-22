Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cinc jugadores del Covisa Manresa i una del FS Olesa es proclamen campiones estatals de futbol sala de base

Les germanes Àneu i Urgell Isern, del conjunt manresà, vencen en sub-16 i Laia Verdaguer, Ariadna Lavilla i Jana Ruiz, de les bagenques, i Daniella Vilet, de les olesanes, en sub-14

Regió7

Manresa

Cinc jugadores del Covisa Manresa i una del FS Olesa han aconseguit el títol de campiones d'Espanya de seleccions autonòmiques amb dues seleccions de base de futbol sala femení.

En la categoria sub-16, les germanes Àneu i Urgell Isern han disputat tots els partits i també la final de Catalunya contra Galícia, a la qual han vençut per 2-7 en el partit decisiu a Salou. Urgell Isern ha estat l'autora del darrer gol de les catalanes, a dos minuts per al final.

Pel que fa a la categoria sub-14, Catalunya ha derrotat en la final Múrcia per 4-0, en un partit que ha dominat en tot moment. L'equip català tenia la presència de les manresanes Laia Verdaguer, Jana Ruiz i Ariadna Lavilla i la de la jugadora olesana Daniella Vilet.

L'equip català ha anotat dos gols per part i el tercer ha tingut representació manresana, ja que ha estat marcat per Jana Ruiz. En les semifinals, totes dues formacions jugaran contra Castella-la Manxa.

