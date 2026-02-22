Empat sense brillantor entre Solsona i la Seu (0-0)
Cap dels dos equips aconsegueix anotar en un partit dominat per les defenses i sense pràcticament ocasions de perill per cap banda
Solsona i la Seu van oferir un espectacle intens, però poc resolutiu i van acabar empatant sense gols (0-0) en un partit on les defenses van anul·lar completament els atacs d’un i altre equip i les ocasions de perill es van veure amb comptagotes. Els urgellencs segueixen segons tot i encara tenir dos partits pendents, mentre que els solsonins són penúltims, però a només tres punts de la zona de permanència tot i ser dels pocs equips de la part baixa que ha jugat tots els enfrontaments.
L’inici de partit va ser de domini visitant, mentre que el conjunt solsoní tenia problemes per arrabassar la pilota, però estava ben endreçat i aconseguia neutralitzar els atacs rivals. A l’altra porteria, la defensa urgellenca resolia sense dificultats les poques internades ofensives del conjunt local.
Ja a la segona meitat, els solsonins van fer una passa endavant, lluitant la possessió, però ni un ni l’altre equip tenien ocasions de perill. Només, en alguna ocasió, la pilota aturada va poder fer estralls, però el bon paper dels porters evitava que cap dels dos equips aconseguís anotar i el marcador acabés amb el mateix resultat amb el qual va començar.
CF SOLSONA: Figueras, Barniol, Montenegro, Melnikas, Dahmani (Parcerisa 66’), Ferrer, Jbilou (Pérez 66’), Espuga, A. Sances (Anglarill 75’), Cardona i Caball (G. Sances 51’).
FC LA SEU D’URGELL: Escolà, Maranges, Mairal (Martínez, Sella, Balletbò, Casanova (Marcos 56’), Del Águila (Young 56’), Cayola, Obiols (Forn 70’), Espot (Guillermo 56’) i Amills (Peiró 70’).
ÀRBITRE: Gerard Martín, auxiliat per Biel Cayuelas i Nidal Torres.
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- Commoció a l’estrena de la pel·lícula del Balandrau: “No van poder fugir perquè el vent de torb els va perseguir”
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Mor l'exdirectora de l'institut de Calaf Maria Alba Puigpelat Pallarès, als 75 anys
- Tres detinguts a Sant Vicenç de Castellet per pagar les seves compres amb bitllets falsos
- Mor Josep Pascuet, propietari del restaurant Les Voltes de Talamanca