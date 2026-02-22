Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Franquisme a PuigcerdàCarrer del Balç de ManresaQueixes R4Carreteres perillosesProcessionària a ManresaÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Empat sense brillantor entre Solsona i la Seu (0-0)

Cap dels dos equips aconsegueix anotar en un partit dominat per les defenses i sense pràcticament ocasions de perill per cap banda

Lluita al mig del camp entre jugadors dels dos equips

Lluita al mig del camp entre jugadors dels dos equips / Mireia Arso

Lluc Grandia

Solsona

Solsona i la Seu van oferir un espectacle intens, però poc resolutiu i van acabar empatant sense gols (0-0) en un partit on les defenses van anul·lar completament els atacs d’un i altre equip i les ocasions de perill es van veure amb comptagotes. Els urgellencs segueixen segons tot i encara tenir dos partits pendents, mentre que els solsonins són penúltims, però a només tres punts de la zona de permanència tot i ser dels pocs equips de la part baixa que ha jugat tots els enfrontaments.

L’inici de partit va ser de domini visitant, mentre que el conjunt solsoní tenia problemes per arrabassar la pilota, però estava ben endreçat i aconseguia neutralitzar els atacs rivals. A l’altra porteria, la defensa urgellenca resolia sense dificultats les poques internades ofensives del conjunt local.

Notícies relacionades

Ja a la segona meitat, els solsonins van fer una passa endavant, lluitant la possessió, però ni un ni l’altre equip tenien ocasions de perill. Només, en alguna ocasió, la pilota aturada va poder fer estralls, però el bon paper dels porters evitava que cap dels dos equips aconseguís anotar i el marcador acabés amb el mateix resultat amb el qual va començar.

CF SOLSONA: Figueras, Barniol, Montenegro, Melnikas, Dahmani (Parcerisa 66’), Ferrer, Jbilou (Pérez 66’), Espuga, A. Sances (Anglarill 75’), Cardona i Caball (G. Sances 51’).

FC LA SEU D’URGELL: Escolà, Maranges, Mairal (Martínez, Sella, Balletbò, Casanova (Marcos 56’), Del Águila (Young 56’), Cayola, Obiols (Forn 70’), Espot (Guillermo 56’) i Amills (Peiró 70’).

ÀRBITRE: Gerard Martín, auxiliat per Biel Cayuelas i Nidal Torres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents