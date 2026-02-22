Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Franquisme a PuigcerdàCarrer del Balç de ManresaQueixes R4Carreteres perillosesProcessionària a ManresaÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

El Gimnàstic juvenil guanya i s’allunya del descens (3-1)

Els manresans superen un rival directe, el Montecarlo aragonès, en un partit molt seriós, i ja són sis punts per sobre de la zona de perill

Les imatges del Gimnàstic - Montecarlo

Les imatges del Gimnàstic - Montecarlo

Veure Galeria

Les imatges del Gimnàstic - Montecarlo / Oscar Bayona

Lluc Grandia

Manresa

El Gimnàstic de Manresa juvenil va sumar tres punts molt meritoris a casa davant del penúltim classificat i rival directe per la lluita per la zona de descens, el Montecarlo de Saragossa (3-1). Els bagencs ja són onzens classificats, a sis punts de la zona de perill, i tornen al camí dels bons resultats.

L’inici va ser molt positiu pels manresans, amb domini de possessió i les millors aproximacions davant un equip aragonès que no va arribar a inquietar en excés la porteria de Jan Lagunas. A la mitja hora de joc, Cristian Domínguez provocava un penal i ell mateix era l’encarregat d’enviar-lo a la xarxa i avançar el conjunt local.

Només començar la segona meitat, David Martínez rematava una centrada per la banda de Yoel Olivencia i aconseguia fer el segon. Això va deixar estabornits el conjunt visitant, i els escapulats ho van aprofitar per a fer el segon només sis minuts després, una centrada lateral de Pau Galobardes la rematava el mateix Domínguez per sentenciar el partit i fer el seu doblet particular.

Notícies relacionades

A partir d’aquell moment, es va tranquil·litzar l’enfrontament, fins als minuts finals, en què el partit va embogir. Els manresans van poder fer el quart amb un contraatac que no van materialitzar, mentre que els visitants van fer el gol de l’honor, obra d’Antonio Pérez, després d’una jugada travada a l’àrea amb diversos rebots.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents