El Gironella supera el Fàtima i es referma a la zona de promoció (3-1)
Piera i Vilanova cauen, mentre que el Berga empata i el Capellades s'endú els tres punts
El Gironella va superar el Fàtima (3-1) en un partit molt seriós i es manté quart, ja a set punts dins de la zona de promoció. Els anoiencs es mantenen últims, a catorze punts de la permanència. Joan Fígols va avançar els locals, però els igualadins empataven amb un gol en pròpia. Immediatament, Pol Toran tornava a avançar els gironellencs, i Pere Portell, abans de l’hora de joc, deixava encarrilat el partit.
Els altres dos equips anoiencs del grup 4 van perdre els seus respectius partits. El Piera va veure’s remuntat pel Tibidabo Torre Romeu (1-2) en un gol a l’últim instant. Els pierencs s’havien avançat a la mitja hora de partit, amb diana de Yanis Núñez, però els vallesans van capgirar l’enfrontament. El Piera és ara dotzè, marcant el tall de la permanència, a un sol punt, precisament, del Tibidabo, l’equip que ara marca el descens. Això sí, a només tres punts del setè en una zona mitjana molt igualada.
Pitjor ho té el Vilanova del Camí, que es manté penúltim classificat, a quatre punts de la permanència. Va caure golejat contra el líder del grup, el Fundació Terrassa (1-6). David Rodríguez va fer l’únic gol per l’equip vilanoví, quan els egarencs ja en portaven tres.
El Berga va sumar un empat agredolç a Montcada i Reixac (1-1). El CD Montcada es va avançar al marcador al quart d’hora de joc, i no va ser fins a la represa quan Oriol Ruiz va aconseguir fer el gol de l’empat per l’equip berguedà. Els visitants es mantenen segons, però ja fa dues jornades que no guanyen i perden pistonada respecte el líder.
Al grup 5, victòria de mèrit del Capellades (2-1) a casa, contra l’Artesa de Segre. Els visitants es van avançar al marcador, però just abans del descans, Rafael Villegas aconseguia empatar l’enfrontament. Ja a les acaballes de la segona meitat, Mikel Martín feia el definitiu 2-1 que donava tres punts molt importants a l’equip de l’Anoia. Amb aquest marcador, el conjunt de Daniel Rodríguez puja a la vuitena posició, tot i que encara té un partit pendent, i ja té cinc punts respecte a la zona de descens i està a sis de les places de promoció d’ascens.
Els partits del Sallent (grup 5) i Puig-reig (grup 4) van ser suspesos per incidents amb els públics rivals. En canvi, el Solsona i la Seu van empatar sense gols.
