Hoquei patins/OK Lliga masculina
L’Igualada Rigat es retroba amb la victòria i escala a la segona posició de l’OK Lliga (3-0)
El triomf amb el Pas Alcoi porta els arlequinats a superar el Barça a la classificació i mantenir la diferència de set punts amb el líder, el Liceo
Ton Badia Lloret
L’Igualada Rigat ha guanyat el Pas Alcoi per 3 a 0 a les Comes i ha escalat a la segona posició a la classificació de l’OK Lliga. Els arlequinats s’han avançat amb una diana de Roger Bars només començar la segona part i Marc Carol i Biel Llanes han sentenciat amb dos gols més en els darrers minuts de partit.
El conjunt de Marc Muntané es volia retrobar amb la victòria després de tres ensopegades consecutives en lliga. A més, la punxada del Barça a la pista del Noia (4-2) els permetia superar els blaugrana a la classificació i mantenir la distància de set punts respecte del líder, el Liceo, que continua sense perdre pistonada i ja acumula dotze victòries consecutives. De fet, l’única derrota dels gallecs a la competició domèstica va ser a les Comes tres mesos i mig (4-0).
El partit ha començat amb uns arlequinats que s’han defensat majoritàriament a camp propi mentre els visitants ho provaven amb jugades llargues. L’Igualada s’ha sentit còmode d’aquesta manera, ha estat segur en defensa i Arnau Martínez gairebé no ha hagut d’intervenir. A l’altre costat, els arlequinats han causat perill a través de la transició. En només tres minuts, Llanes, Pascual i Marc González han obligat Guiri a fer tres aturades de mèrit per mantenir l’empat. Al cap de deu minuts, una altra arribada de l’argentí ha forçat el temps mort del tècnic alcoià Lorenzo Pastor.
Així és com més còmode s’ha sentit l’Igualada en els primers compassos, perquè ha estat més aviat espès en els intents d’encadenar jugades de combinació. S’ha menjat dues possessions i també l’Alcoi ha estat a punt de fer-ho unes quantes vegades. Per provar de canviar la dinàmica, Joel Roma ha etzibat una canonada potentíssima des de lluny que ha obligat els àrbitres a aturar el partit pel fort impacte de la bola contra el casc de Guiri.
Des de llavors, l’Igualada ha tingut molta més pilota i ho ha provat amb insistència fins al final de la primera part, sense gaire èxit. S’ha topat amb Guiri una vegada i una altra mentre Pastor es veia obligat a esgotar el segon temps mort per mirar d’aturar les arribades constants arlequinades i posar fi al bloqueig ofensiu dels seus jugadors.
Finalment, només començar la segona part, ha aparegut el capità Roger Bars per obrir la llauna amb un xut molt potent des del costat esquerre. Conscient que l’avantatge encara no era suficient per garantir la victòria, l’Igualada no ha descansat en els esforços per ampliar la diferència. Llanes ha estat a punt d’ampliar la diferència amb un intent a boca de canó que ha tret un Guiri immens i Cañadillas n’ha perdonat un altre quan ha estavellat la bola al pal.
A més, l’Igualada afrontava l’últim terç de partit molt limitat per les faltes. N’ha comès vuit a la primera part —dues en defensa i sis en situacions d’atac—. Les decisions han estat molt protestades pels jugadors i l’afició arlequinada. Tant, que, a la mitja part, els àrbitres s’han endut una esbroncada monumental de les Comes mentre enfilaven el túnel de vestidors.
Davant d’aquesta situació i la frustració en atac, l’Alcoi ha fet el possible per forçar-ne dues més i buscar l’empat des de la falta directa. Les ha trobat totes dues abans del quart d’hora de joc, i Franco Ceschin ha tingut l’opció d’empatar davant la protecció de Ferran Busquets, que ha substituït Arnau Martínez per provar d’aturar l’acció. El jove porter masquefí s’ha fet gran sota pals i ha forçat l’argentí xutés directament fora. Se n’ha tornat a la banqueta mentre era fortament ovacionat per l’afició de les Comes.
Quan semblava que l’Alcoi feia un pas endavant, posava l’Igualada contra les cordes i obligava Arnau Martínez a dues aturades salvadores, l’Igualada ha sentenciat l’enfrontament. Pascual ha aguantat la bola dins l’àrea sota la forta pressió de dos defensors, ha girat sobre ell mateix i ha aprofitat l’arribada de Marc Carol des de la dreta per deixar-lo tot sol amb Guiri i fer el segon gol. En els darrers minuts, Llanes ha fet el tercer des de la falta directa.
IGUALADA RIGAT: Arnau Martínez, Llanes, Matias Pascual, Marc González, Marc Carol -cinc inicial-, Joel Roma, Roger Bars, Guillem Llorens, Miguel Cañadillas, Ferran Busquets.
PAS ALCOI: Guiri, Joan Pascual, Gonzalo Pérez, Manel, Franco Ceschin -cinc inicial-, Álvaro Hernández, Iago Vázquez, Agustín Domínguez, Biel Autet, Nico Jordà.
ÀRBITRES: Luis Mier i Ignacio Garmendia
GOLS: 1-0 Bars min 27; 2-0 Carol min 42; 3-0 Llanes min 47
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Commoció a l’estrena de la pel·lícula del Balandrau: “No van poder fugir perquè el vent de torb els va perseguir”
- Mor l'exdirectora de l'institut de Calaf Maria Alba Puigpelat Pallarès, als 75 anys
- Tres detinguts a Sant Vicenç de Castellet per pagar les seves compres amb bitllets falsos
- Mor Josep Pascuet, propietari del restaurant Les Voltes de Talamanca