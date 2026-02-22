Bàsquet | Lliga Femenina 2
El Manresa CBF paga el desgast acumulat a la pista del Cortegada (81-40)
El conjunt que dirigeix Marc Rovirosa ha encaixat una dura derrota i finalitza el seu viatge particular per terres gallegues
El Manresa CBF ha pagat el sobreesforç dut a terme dissabte a la pista del CB Arxil i ha caigut amb claredat al feu de l’AD Cortegada. El conjunt manresà i el gallec afrontaven el partit després d’haver disputat ahir dissabte el partit corresponent a la jornada 19, l’actual. Una circumstància que les manresanes han acusat de manera més notòria, ja que les locals també havien jugat a casa, i la diferència de descans, sumada a les urgències del conjunt gallec, ha acabat marcant la diferència.
El cert és que l’acumulació de partits ha estat la principal protagonista de l’enfrontament, ja que cap dels dos conjunts sortia amb l’energia habitual. Prova d’això és que en quatre minuts de partit només s’havien anotat quatre cistelles. Tots dos conjunts han començat a carburar a les acaballes del primer període, amb les locals molt efectives trobant la jugadora desmarcada després de bones circulacions, mentre que les manresanes feien gala del seu talent individual per mantenir-se dins del partit.
La dinàmica s’ha mantingut al segon període, tot i que quan l’encert exterior ha baixat i les locals s’han ordenat en defensa, les jugadores que dirigeix Marc Rovirosa s’han encallat. En canvi, el joc associatiu de les gallegues no perdia efectivitat i, en quatre minuts, han clavat un parcial de 9-0 que ha obert gairebé el mateix marge entre els dos equips que punts havien fet les manresanes (29-15). Carla Ortas l’ha trencat, però les locals sabien com fer mal a les bagenques i, amb un nou parcial de 12-0, han sentenciat definitivament el duel. Un resultat que deixa l’equip de la capital del Bages, en setè lloc, amb nou triomfs.
