El Martorell sap patir i venç l'Ascó per seguir líder (2-0)
Els del Baix Llobregat dominen la primera meitat i aconsegueixen aguantar el marcador a la segona
Victòria de líder del Martorell davant l'Ascó (2-0) en un duel on els del Baix Llobregat van dominar per complet la primera meitat, van saber patir a l'inici de la represa i van acabar amb opcions de fer el tercer. Amb aquest marcador, l'equip d'Edu Berrocal manté el lideratge i el marge respecte a els seus perseguidors, el Sant Cugat i el Viladecans.
Els martorellencs van controlar i dominar el primer temps. Van tenir la pilota i van gaudir de les millors ocasions, mentre que l'equip de la Ribera d'Ebre no va arribar a incomodar en cap moment la porteria d'Oriol Antonell. A la mitja hora de joc, Josep Lluís Llàtser feia una internada per banda i servia la pilota per la rematada de Jeremias Heredia que, amb una semivolea, l'enviava al fons de la xarxa. Aprofitant el gerro d'aigua freda per l'equip asconenc, el Martorell va fer el segon cinc minuts després. David Monfort arribava per banda esquerra i xutava a porteria, però el llançament s'estavellava al travesser. Howard-Ekum era el primer a arribar a la pilota i la servia en safata a Jordi García perquè, a boca de canó, l'enfonsés al fons de la xarxa. Els locals encara van tenir opcions per fer el tercer abans del descans que no van aconseguir materialitzar.
A la segona meitat, els visitants van fer una passa endavant i van passar a dominar la pilota. El Martorell estava incòmode, defensant en bloc i patint, però sense que els rivals aconseguissin tenir ocasions de perill. El bon moment de l'Ascó no va tenir continuïtat, i els martorellencs van fer entrar cames fresques que van permetre girar la truita a la dinàmica. Els minuts finals van ser, de nou, dominats pel conjunt local, que va poder ampliar la diferència al marcador, però no va poder transformar en gol les ocasions.
CF MARTORELL: Antonell, Moreno, Hernández, Garrido (Tapias 82’), Howard-Ekum (Ramírez 74’), García (Reece 82’) Fernandez, Monfort (Zambrano 89’), Montoya, Heredia (Tiraboschi 63’) i Llàtser (Trujillo 63’).
FC ASCÓ: Martí, Cáliz, Fernandez, Vernet (Agràs 63’), Miravent (Chellay 81’), Aumatell (Serrano 81’), Meseguer (Andrés 81’), Dill (Mas 63’), Notario, Jadiani i Rius.
ÀRBITRE: Juan Antonio Trejo, auxiliat per Ernest Molina i Si Mohamed Radaidan.
GOLS: 1-0 Heredia min 31, 2-0 García min 36.
