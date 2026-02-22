Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Navàs Viscola resisteix fins al darrer sospir contra el Prat, líder del grup (53-64)

El conjunt bagenc va portar el partit pel camí que més li interessava, però la manca d’homes a la rotació els va penalitzar al tram final

Marc Llohis

Manresa

El CB Navàs Viscola va competir fins al final, però va fer curt davant d’un CB Prat que arribava líder, i que amb la d'aquest cap de setmana suma 16 triomfs seguits. Els bagencs sabien que per a tenir opcions reals de competir fins al final, l’electrònic no podia escalar fins a més enllà dels 80 punts. Ho van aconseguir, tot i que al final, amb fatiga a les cames, els navassencs no van poder fer front a la darrera revifada visitant.

El partit va començar amb tots dos conjunts molt centrats a no encaixar. Una tendència que es va trencar a l’inici del segon quart, quan després d’una acció ofensiva en què va absorbir molts contactes, Marc Bataller va caure i es va lesionar el tercer metacarpià de la mà. Una acció que encara limitava més les possibilitats de rotar.

Un fet que els va permetre retallar els 9 punts de desavantatge a l’inici, aprofitant els bons moment damunt del parquet i l’aire que havien recuperat a la represa. Una millora en el joc fonamentada en el bon nivell defensiu que va deixar els pratencs amb només 9 punts anotats. Però els navassencs ja havien gastat totes les bales, i el tanc de gasolina ja era buit quan els visitants es van esprémer amb una revifada final gràcies a poder rotar en els darrers minuts de partit.

Sort diversa per a l'Igualada i l'Esparreguera

El Monbus CB Igualada va caure per la mínima, a Les Comes, davant d’un rival directe com el CB Valls per ocupar les places de play-off d’ascens (80-82). Els jugadors que dirigeix Víctor Belenguer van dominar durant més de vint minuts l’electrònic, i van arribar a tenir vuit punts de marge a la primera meitat del matx. Però el conjunt igualadí no va arrencar amb el mateix nivell defensiu al tercer període, i amb un parcial de 0-8, els vallencs van aconseguir posar-se per davant l’electrònic. Tocava remar de nou. Així i tot, els anoiencs es van mantenir vius fins al darrer segon, amb l’opció de capgirar de nou el resultat amb un triple que no va entrar.

El Tenea CB Esparreguera es va retrobar amb el camí de la victòria a Mallorca (73-79). L’equip que entrena Marc Raventós es va fer fort en les situacions del joc interior, i malgrat perdre un avantatge que es va arribar a situar als 13 punts en els primers minuts del matx, es va endur una nova victòria que els manté amb una mica de marge respecte a les posicions de descens. No ho van fer sense patir, ja que quan faltaven 40 segons els del Baix nord només tenien 2 punts de marge. Però enrocant-se en defensa i mostrant solvència en dos atacs consecutius i des de la línia dels 4,60, els esparreguerins van resistir. No van permetre ni una sola cistella més del conjunt mallorquí en un total de dos atacs, i van certificar el vuitè triomf de la temporada.

