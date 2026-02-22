Suspesos els partits de Sallent i Puig-reig per intents d'agressió i insults
Els bagencs necessiten la presència dels Mossos al camp del Linyola i els puig-regencs reben ofenses a la casa del Sant Quirze
Aquest cap de setmana, dos equips de la Catalunya Central de Segona Catalana han vist com els seus partits se suspenien per culpa d'incidents que involucraven aficionats o membres dels equips rivals. Les visites de Sallent i Puig-reig als camps del Linyola i el Sant Quirze, respectivament, van ser interrompudes per insults a l'àrbitre i als jugadors per part de les aficions locals i, en el cas dels sallentins, per intents d'agressions que van haver de requerir la presència dels Mossos d'Esquadra.
El partit entre Linyola i Sallent, corresponent al grup 5, va ser suspès just en arribar al descans. Segons fonts del club i de la Federació, durant la primera part ja hi havia hagut incidents menors, però va ser quan l'àrbitre va xiular el final de la primera meitat quan es van produir els incidents més greus. Aficionats i membres del club local van provar d'impedir l'entrada a vestuaris al club bagenc i a la tripleta arbitral, entre insults i, fins i tot, intents d'agressió als jugadors visitants. A més, aficionats del conjunt de Ponent van intentar robar una càmera amb la qual l'equip blaugrana estava gravant el partit.
Aquest fet va provocar que el col·legiat sol·licités que els Mossos es personessin al Camp Municipal de Linyola. Els agents van comprovar que no es podia garantir la seguretat dels jugadors sallentins i l'àrbitre Guillem Puig va decidir no continuar jugant el partit. Com que encara queda una part, el més probable és que el Comitè de Competició dicti que es jugui el segon temps a porta tancada o bé en una seu neutral. El marcador, en aquell moment, era de 0-1, ja que a les acaballes de la primera meitat, Marc Díaz havia avançat els bagencs. Fonts del conjunt sallentí assenyalen que el partit d'anada ja va ser un enfrontament tens.
Insults a Sant Quirze
En canvi, el partit entre el Sant Quirze i el Puig-reig, del Grup 4, va suspendre's a les acaballes, quan quedaven uns cinc minuts més l'afegit, després que el col·legiat Sergi López activés el protocol "0 Insults" per improperis rebuts per part de l'afició vallesana. L'àrbitre ja havia avisat en dues ocasions després d'altres incidents relacionats amb improperis per part de l'afició santquirzenca: el primer, per insults directament a ell i, el segon, després que alguns aficionats locals insultessin a un jugador del Puig-reig. La tercera ocasió, i la que va comportar la suspensió de l'enfrontament, va ser quan, de nou l'afició local, va insultar a un dels àrbitres assistents.
Malgrat que quedin pocs minuts, fonts del club del Berguedà donen per fet que Competició no el donarà per acabat. Així doncs, sembla que vallesans i puig-regencs hauran de trobar una data per disputar els minuts finals del partit. El Puig-reig dominava per 2-4. Adrià Balagué i Isidre Marsiñach van avançar els visitants, Víctor García retallava distàncies i un doblet en cinc minuts de Felipe Guerrero posava l'u a quatre. Just abans de la suspensió, Antoni Gargallo havia fet el 2-4 pels locals.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- Commoció a l’estrena de la pel·lícula del Balandrau: “No van poder fugir perquè el vent de torb els va perseguir”
- Mor l'exdirectora de l'institut de Calaf Maria Alba Puigpelat Pallarès, als 75 anys
- Mor Josep Pascuet, propietari del restaurant Les Voltes de Talamanca
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Tres detinguts a Sant Vicenç de Castellet per pagar les seves compres amb bitllets falsos