Victòria de la Pirinaica al fortí, fins ara inexpugnable, del Singuerlín (0-1)
Victòries del Gimnàstic i l'Igualada, i derrotes del Cardona i el Joanenc
La Pirinaica va aconseguir una victòria històrica al camp del líder (0-1), el Singuerlín, un equip que havia guanyat els vuit partits que havia disputat com a local fins ara. L’únic gol del partit el va anotar Albert de Verdonces, quan quedaven tretze minuts pel final del partit. Amb aquest marcador, els manresans superen l’Alpicat a la classificació i s’enfilen fins a la sisena posició, allunyant-se encara més del descens i instal·lant-se a la zona alta de la taula.
També va guanyar l’Igualada, que va golejar amb contundència el penúltim classificat, les Borges Blanques (5-0), i s’acosta a set punts del líder. Sergio Sandoval va obrir la llauna i Miguel Fernández va fer un doblet abans del descans. Ja a la represa, Julen Álvarez va fer el quart i, al temps de descompte, Raúl Martínez, que acabava d’entrar, va acabar d’arrodonir la golejada amb el cinquè.
El Gimnàstic de Manresa va sumar tres punts clau al camp del Balaguer (0-1) en un duel clau per escapar-se de la zona baixa de la classificació. En un duel intens, va prevaldre l’únic gol del partit, a tres minuts pel final, obra d’Àlex Bravo. Amb aquest resultat, l’equip manresà suma la segona victòria consecutiva i és novè classificat, a tretze punts de la zona de descens, i també a tretzè del tercer classificat.
En canvi, dura derrota del Cardona davant un rival directe per la permanència, l’Unificación Llefià. Els cardonins van veure com els badalonins s’avançaven al minut dos, amb gol d’Oscar Gironés, i abans de la mitja hora de joc feien el segon, obra d’Iker Cortés. Els bagencs no van poder foradar la porteria de David Tejada i es mantenen a l’onzena posició, encara a vuit punts de la zona de descens, però veient com els de Badalona s’allunyen.
El Joanenc no va poder vèncer al camp del cuer, el Parc (3-2), i desaprofita una oportunitat única per aconseguir retallar punts de cara a la salvació. Els gols d’Iker Ariza i d’Omar Hortal no van ser suficients per a evitar la desfeta. Els santjoanencs són tretzens, marcant el tall del descens, però a set punts de la salvació.
El Martorell va guanyar i segueix líder del grup 3.
