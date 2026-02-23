Tribunals
El jutge Santiago Pedraz es fa càrrec de la denúncia contra Laporta pel delicte de blanqueig de capitals
El magistrat de l’Audiència Nacional haurà de decidir si obre una investigació i si requereix al FC Barcelona documentació
Un soci del Barça denuncia Laporta a l’Audiència Nacional just a l’inici de la campanya electoral
Ángeles Vázquez
El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz s’ha fet càrrec de la denúncia presentada per un soci del FC Barcelona contra l’expresident del club i candidat a la reelecció, Joan Laporta, i part del que va ser el seu equip directiu a l’entitat, segons han confirmat a El Periódico fonts judicials. Aquest magistrat serà qui hagi de decidir si admet o no la denúncia i si obre una investigació per aclarir si s’ha comès o no algun delicte. L’escrit, presentat divendres passat a última hora de la nit, apunta a la possible existència de diverses infraccions penals, des de blanqueig de capitals fins a administració deslleial, passant per frau a Hisenda, falsedat documental i organització criminal, tal com ha avançat aquest dilluns aquest diari. En l’actualitat, Santiago Pedraz instrueix el cas hidrocarburs, en què està involucrat Víctor d’Aldama, comissionista del cas Koldo García.
En l’escrit presentat al jutjat es relata amb precisió l’existència d’un entramat de societats establertes a Espanya, Xipre, Dubai, Croàcia i Estònia, que defineix com una «estructura» de «cobraments de comissions indegudes» que es pagaven en «jurisdiccions opaques». Aquests fons, sempre segons la denúncia, es reintroduïen i es blanquejaven a través de «negocis aparentment legítims». És a dir, presumptament part d’aquests diners tornava al FC Barcelona a través d’operacions en les quals participaven les societats suposadament implicades en aquesta trama.
Les operacions denunciades
En aquesta presumpta trama, el soci del FC Barcelona inclou cinc operacions rellevants: la venda d’actius digitals del club (Barça Vision/Bridgeburg Invest) «en condicions perjudicials per a l’entitat»; l’adjudicació sense licitació del contracte de telecomunicacions del Camp Nou a la societat New Era Visionary Group (NEVG); la compra de seients de luxe de l’estadi a aquesta mateixa mercantil; l’adjudicació de la construcció del nou camp, i el suposat pagament d’una intermediació en la renovació del contracte de patrocini esportiu amb la multinacional nord-americana Nike.
En el supòsit que la denúncia sigui finalment admesa, el jutge Pedraz també haurà de decidir si, com sol·licita el soci del Barça que ha presentat l’escrit a l’Audiència Nacional, reclama al club els contractes de compravenda de participacions en la societat Bridgeburg Invest; el contracte d’intermediació o les factures emeses per Darren Dein per la seva intervenció en l’acord amb Nike; la documentació relativa a la licitació de la remodelació del Camp Nou, i els registres mercantils de la societat establerta a Dubai i de dues més de domiciliades a Xipre (Hellgas Holding i Vestigia Holding, administrades per Andreas Aristeidou), que, segons la demanda, «van actuar com a tapadores per canalitzar fons a Barça Vision el 2023». Segons el parer de l’acusació, «es pot concloure que aquestes operacions no són aïllades, sinó part d’un sistema integrat concebut per donar liquiditat immediata al club mitjançant recursos opacs generats pel mateix Laporta».
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- El Síndic de Greuges destapa que hi ha 24 persones sense llar a Esparreguera, 18 a Manresa, 8 a Martorell i 2 a Olesa
- Una therian explica per què es comporta com un animal: 'M’ajuda a connectar-me amb la natura i el meu ésser
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Una descoberta replanteja els origens de Llívia i la situa en una xarxa de viles romanes dedicades a Lívia Drusil·la
- L’exdona de Pujol Ferrusola renuncia al testimoni de Vicky Álvarez, exparella del primogènit, que no declararà per la fortuna a Andorra
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats