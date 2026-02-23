Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El jutge Santiago Pedraz es fa càrrec de la denúncia contra Laporta pel delicte de blanqueig de capitals

El magistrat de l’Audiència Nacional haurà de decidir si obre una investigació i si requereix al FC Barcelona documentació

Un soci del Barça denuncia Laporta a l’Audiència Nacional just a l’inici de la campanya electoral

Ángeles Vázquez

Madrid

El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz s’ha fet càrrec de la denúncia presentada per un soci del FC Barcelona contra l’expresident del club i candidat a la reelecció, Joan Laporta, i part del que va ser el seu equip directiu a l’entitat, segons han confirmat a El Periódico fonts judicials. Aquest magistrat serà qui hagi de decidir si admet o no la denúncia i si obre una investigació per aclarir si s’ha comès o no algun delicte. L’escrit, presentat divendres passat a última hora de la nit, apunta a la possible existència de diverses infraccions penals, des de blanqueig de capitals fins a administració deslleial, passant per frau a Hisenda, falsedat documental i organització criminal, tal com ha avançat aquest dilluns aquest diari. En l’actualitat, Santiago Pedraz instrueix el cas hidrocarburs, en què està involucrat Víctor d’Aldama, comissionista del cas Koldo García.

En l’escrit presentat al jutjat es relata amb precisió l’existència d’un entramat de societats establertes a Espanya, Xipre, Dubai, Croàcia i Estònia, que defineix com una «estructura» de «cobraments de comissions indegudes» que es pagaven en «jurisdiccions opaques». Aquests fons, sempre segons la denúncia, es reintroduïen i es blanquejaven a través de «negocis aparentment legítims». És a dir, presumptament part d’aquests diners tornava al FC Barcelona a través d’operacions en les quals participaven les societats suposadament implicades en aquesta trama.

Les operacions denunciades

En aquesta presumpta trama, el soci del FC Barcelona inclou cinc operacions rellevants: la venda d’actius digitals del club (Barça Vision/Bridgeburg Invest) «en condicions perjudicials per a l’entitat»; l’adjudicació sense licitació del contracte de telecomunicacions del Camp Nou a la societat New Era Visionary Group (NEVG); la compra de seients de luxe de l’estadi a aquesta mateixa mercantil; l’adjudicació de la construcció del nou camp, i el suposat pagament d’una intermediació en la renovació del contracte de patrocini esportiu amb la multinacional nord-americana Nike.

En el supòsit que la denúncia sigui finalment admesa, el jutge Pedraz també haurà de decidir si, com sol·licita el soci del Barça que ha presentat l’escrit a l’Audiència Nacional, reclama al club els contractes de compravenda de participacions en la societat Bridgeburg Invest; el contracte d’intermediació o les factures emeses per Darren Dein per la seva intervenció en l’acord amb Nike; la documentació relativa a la licitació de la remodelació del Camp Nou, i els registres mercantils de la societat establerta a Dubai i de dues més de domiciliades a Xipre (Hellgas Holding i Vestigia Holding, administrades per Andreas Aristeidou), que, segons la demanda, «van actuar com a tapadores per canalitzar fons a Barça Vision el 2023». Segons el parer de l’acusació, «es pot concloure que aquestes operacions no són aïllades, sinó part d’un sistema integrat concebut per donar liquiditat immediata al club mitjançant recursos opacs generats pel mateix Laporta».

TEMES

