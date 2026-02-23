Judo
El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès guanya vuit medalles a la Copa d'Espanya infantil
L'Esport7 manresà s'endú dos ors, dues plates i tres bronzes i el Judo Moià ascendeix un cop al tercer graó del podi
Regió7
El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès va sumar vuit medalles en la Copa d'Espanya infantil de judo que es va disputar al pavelló Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostel·la. L'Esport7 manresà, un dels conjunts inclosos en el centre, va guanyar set d'aquestes medalles i l'altra va correspondre al Judo Moià.
Així, els dos ors van correspondre a Gerard Casasayas, en la categoria de menys de 42 quilos, i a Bruna Rafat, en la de menys 44.
Pel que fa a les plates, van correspondre a Joan Montes, també en menys de 42 quilos, la categoria guanyada per Casasayas, i Damià Bujor, en menys de 60.
Un dels bronzes va anar a Moià i va correspondre a Guillem Domingo en menys de 55 quilos. Els de l'Esport7 van recaure en Jordina Rafat, en menys de 48 quilos, Júlia Herrero, en menys de 57, i Noa Lozano, en més de 63 quilos.
A part de les medalles, també hi va haver quatre posicions de finalista. Van ser per a quatre representants del Judo Moià, Martí Vinyals, en menys de 42 quilos, Helena Busquets, en menys de 52, Laia Coma, en menys de 57 i Lluc Campanario, e menys de 50.
L'expedició es va completar amb Yuri Bordallo, del Judo Moià, en menys de 50 quilos, i Lotta Gállego, de l'Esport7, en menys de 40.
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- El Síndic de Greuges destapa que hi ha 24 persones sense llar a Esparreguera, 18 a Manresa, 8 a Martorell i 2 a Olesa
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Una therian explica per què es comporta com un animal: 'M’ajuda a connectar-me amb la natura i el meu ésser
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Una descoberta replanteja els origens de Llívia i la situa en una xarxa de viles romanes dedicades a Lívia Drusil·la
- L’exdona de Pujol Ferrusola renuncia al testimoni de Vicky Álvarez, exparella del primogènit, que no declararà per la fortuna a Andorra
- Investiguen si una ex treballadora de la residència de Navàs va sostreure diners d’avis ingressats