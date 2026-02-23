Hoquei gel
El Club Gel Puigcerdà es proclama campió de la Lliga Ibèrica d’hoquei
L'equip ceretà supera el Jaca per només un punt i aquest cap de setmana enceta la fase de play-off
El Club Gel Puigcerdà es va proclamar campió de la segona edició de la Lliga Ibèrica d’hoquei gel. L’entitat ceretana relleva d’aquesta manera el Club Hielo Jaca, que els va esgarrapar el títol de les mans en la primera ocasió que es disputava aquesta competició la temporada 2024/25. El Club Gel ha aconseguit aquest títol en cloure la fase regular de la competició en primera posició amb 36 punts, només un més que el conjunt aragonès, que va pagar car un empat en temps reglamentari i posterior victòria contra el Majadahonda en la tercera jornada de lliga.
Tant el conjunt de la Cerdanya com el d’Aragó van concedir dues derrotes. En el cas dels ceretans, van caure a la jornada inicial de la fase regular, encaixant un dolorós 5-2 a la pista del Majadahonda. L’altra desfeta va arribar a la jornada 5, contra el Jaca, al Poliesportiu de Puigcerdà per un ajustadíssim 4-5 en què els catalans van haver de remuntar en el tercer temps. Els aragonesos, a més de l’entrebanc contra els ceretans, van caure també a la pista del Txuri Urdin.
El conjunt basc serà precisament el rival del Club Gel Puigcerdà al play-off que encetaran la sèrie dissabte i la continuaran diumenge. Una eliminatòria al millor de cinc partits que emplaçarà un dels dos equips a la gran final.
