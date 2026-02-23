Rugbi
Doble derrota per als equips sèniors del Manresa Rugby Club
L'equip absolut masculí va perdre per 21-40 al Congost contra el Rinyoles RC i el femení també va fer curt davant del CR Spartans, que va vèncer per 14-42
Regió7
Els dos equips sèniors del Manresa Rugby Club van cloure una nova jornada de lliga amb doble creu en el resultat final. L'equip sènior femení, el Cat Central, va caure contra el CR Spartans per 14-42 dissabte a Vic, mentre que el primer equip masculí, el Manresa RC, tampoc va aconseguir la victòria davant del Rinyoles RC al camp del Congost, contra qui va perdre per 21-40.
El Cat Central domina el CR Spartans (14-42)
El conjunt vigatà que conformen jugadores de l'entitat manresana, va saber imposar-se amb claredat el conjunt de Granollers al feu situat a la capital d'Osona. Les locals van sortir molt intenses i van dominar en els primers quinze minuts, però no aconseguien convertien cap assaig i deixaven escapar una superioritat que després trobarien a faltar.
Sense dominar, les visitants van saber aprofitar les seves oportunitats i van marxar al descans amb un 0-26 favorable. Van caure dues marques més a la represa. Tocava treure el caràcter, i així ho va fer Maria Sort, aconseguint un assaig que va convertir Virginia Arranz. La reacció no es va quedar aquí, una nova marca en el darrer minut de Cristina Elié, que va transformar de nou Arranz.
El Manresa RC acusa les errades (21-40)
L'equip sènior masculí va pagar cars els errors propis davant d'un Rinyoles RC molt efectiu. El conjunt bagenc va cometre errades defensives i en la presa de decisions, però, així i tot, van competir durant tot el primer temps i l'inici del segon. Amb un assaig per Isaac Majos, un altre de Ton Bardina i un darrer de Guifré Viana que es va encarregar de transformar Bernat Santamaria.
Amb el marcador ajustat, els manresans van tornar a acumular un seguit d'errades que el Rinyoles va saber aprofitar. Sobretot gestionant amb més efectivitat els seus atacs en el tram final. Una circumstància que els va permetre ampliar la diferència a l'electrònic fins al 21-40 definitiu.
