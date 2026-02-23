Voleibol
L'AE Vòlei Manresa s'imposa de manera clara al la pista del CV Monjos (0-3)
El conjunt del Bages recupera sensacions després de dues derrotes consecutives contra equips capdavanters i es manté en quarta posició
Regió7
L'AE Vòlei Manresa va demostrar dissabte, a la pista del CV Monjos, que una de les claus de la bona temporada que estan certificant és la capacitat per recuperar-se després dels cops. Les dues darreres jornades havien servit als bagencs per aprendre de valent, però s'havien saldat amb derrota, i calia recuperar tan aviat com fos possible el camí de la victòria. I així va ser a la pista dels CV Monjos, on els manresans van quallar un gran partit que els permet recuperar sensacions.
Els de la capital del Bages van dominar des de bon inici, mantenint l'ordre en atac i sent molt pacient, sense precipitar-se. Una estratègia que els funcionava, ja que d'aquesta manera evitaven errades no forçades. Una bona imatge que els va permetre cloure el primer set amb un marcador còmode de 17-25 que els donava confiança.
El conjunt de l'Alt Penedès no va abaixar els braços, i va entrar de ple en el partit al segon set. Amb més energia i intentant fer valdre la seva condició de locals, els jugadors del CV Monjos van corregir les errades inicials i el duel es va equilibrar. Així i tot, els manresans van mantenir l'ordre en una sèrie d'intercanvis molt llargs que els va permetre sumar el segon set per 20-25.
Era el moment de tancar el partit, i els manresans no van fallar. Els jugadors de l'AE Vòlei Manresa no van perdre la compostura, i mantenint l'exigència van certificar el triomf, de nou, amb un marcador parcial de 17-25. Un triomf per la via ràpida que dona tres punts que els serveix per mantenir amb un partit de marge la quarta posició, i que sobretot reforcen la confiança amb l'equip abans del tram decisiu de la temporada.
