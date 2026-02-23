Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Atletisme

L'Avinent Manresa aconsegueix quatre medalles i el CA Igualada, dues més, en els catalans de pista curta sub-16

El conjunt bagenc aconsegueix un or, una plata i dos bronzes a Sabadell i Marc Bertran assoleix els dos podis dels anoiencs

Marc Bertran, al centre, or en el triple salt dels campionats

Marc Bertran, al centre, or en el triple salt dels campionats / CA Igualada Petromirallese

Regió7

Manresa

L'Avinent Manresa va aconseguir quatre medalles i el CA Igualada Petromiralles, dues més en els Campionats de Catalunya de pista curta que es va fer a la Pista Coberta Carme Valero de Sabadell.

Per la banda bagenca, l'or va ser per a la velocista Júlia Planas, que va guanyar els 60 metres amb la seva millor marca personal i un temps de 7.83. També és rècord de l'entitat.

Júlia Planas va donar una medalla d'or a l'Avinent

Júlia Planas va donar una medalla d'or a l'Avinent / Avinent Manresa

Qui va guanyar dues medalles va ser un altre velocista, Hugo Gallardo, qui va guanyar una plata en els 60 metres llisos, amb un temps de 7.39 que és millor marca personal, i un bronze en els 60 tanques, amb un registre de 9.02.

Finalment, per als manresans, Jana Xarpell va quedar tercera en el salt d'alçada, en superar el llistó per damunt de l'1,49 metres, també millor registre personal.

Pel que fa al CAI, el protagonista va ser Marc Bertran, que va guanyar la prova de triple salt i va ser bronze en els 300 metres llisos. En la primera prova va fer un millor registre de 13,14 metres, la qual cosa és la mínima per ser als estatals. I en els 300 metres va acabar tercer amb un temps de 38.77. Va superar el temps de les semifinals, en què havia realitzat 39.69.

Els groc-i-negres van aconseguir dues posicions més de finalistes, la de Ton Pujol, vuitè en pes amb 10,14 metres, i la de Cheick Joan Ribalta, que va ocupar la mateixa posició en triple salt, la prova guanyada per Bertran, amb 10,80 metres.

TEMES

