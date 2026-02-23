Futbol
Nico Olmedo entra a la convocatòria de la selecció catalana CatUEFA per jugar la Copa de Regions
El lateral dret manresà que milita al CE Manresa i que es va formar a la base del Gimnàstic ocuparà el lloc que en la fase prèvia era de Raúl Ferrer
El lateral dret del CE Manresa, Nicolás Olmedo, ha estat convocat per jugar amb la selecció catalana CatUEFA per disputar la fase final de la Copa de Regions. El defensor manresà ha entrat a la convocatòria de 18 futbolistes del tècnic Gerard Roca que vestiran la samarreta de Catalunya, substituint Raúl Ferrer, en el partit de semifinals que es disputarà aquest divendres, a l’Olímpic de Terrassa. El combinat nacional es veurà les cares amb la selecció de Navarra.
Olmedo és un lateral dret manresà de 21 anys que es va formar al futbol base del Gimnàstic de Manresa. Equip en què va militar fins a finalitzar la seva etapa de juvenil, i que li va servir de trampolí per fer el salt al FC Andorra, que aleshores jugava a la Segona Divisió. No va arribar a jugar cap partit oficial amb el club andorrà, que la mateixa temporada 2023/24 el va cedir al FC Cerdanyola, un canvi d’aires que li va aportar des de ben jove experiència a la Segona Federació.
Al final de la temporada, el defensor manresà va tornar al club del Principat, tot i que aquell mateix estiu va sortir traspassat al filial del CE Sabadell. Olmedo va demostrar qualitats més que destacades amb els arlequinats en els més de 30 duels que va disputar, i això li va valdre per jugar minuts amb el primer equip, que la temporada passada va aconseguir l’ascens a Primera Federació.
Unes bones actuacions que van atraure l’atenció del CE Manresa, que a l’estiu va decidir incorporar-lo a la primera plantilla. Fins ara, el jugador manresà ha disputat 1823 minuts repartits en 21 partits, 20 d’ells sortint com a titular. La seva capacitat per ser efectiu de cara a porteria li ha servit per marcar tres gols aquesta temporada, contra el San Cristóbal, al feu del CF Badalona, i contra la Montañesa.
Una fase final concentrada
La fase final de la catorzena edició del torneig es concentrarà en només tres dies de competició. Divendres es jugaran els dos partits de semifinals. El primer enfrontarà la selecció de Galícia amb la de les illes Canàries, a les 16.00 hores, mentre que a les 19.30 hores serà el torn dels amfitrions, que es jugaran el pas a la final contra Navarra. El partit que decidirà el campió es disputarà diumenge, al mateix escenari, a les 12 del migdia.
