Eleccions al FC Barcelona
Una enquesta de l’oposició a Laporta xifra en un 28% els socis indecisos i posa en valor una possible unió
El compte enrere de les eleccions 2026 del Barça: un Laporta a la defensiva, contra tres precandidats desunits
Francisco Cabezas
Una enquesta en poder de l’oposició a Joan Laporta, gran favorit a revalidar el seu mandat en el Futbol Club Barcelona, xifra en un 28% els socis encara indecisos de cara a la votació que tindrà lloc el 15 de març. A més, el sondeig, en el qual han participat només socis amb dret a vot en els comicis, posa en valor una possible unió de les precandidatures (Víctor Font, Xavier Vilajoana i Marc Ciria), totes en ple procés de recollida de firmes per passar el tall i aspirar a la presidència de l’entitat.
Aquest sondeig xifra en un 29,60% la intenció de vot a favor de Laporta, fet que el situa davant de Víctor Font i la seva plataforma Nosaltres (16,40%), Xavier Vilajoana (15,60%) i Marc Ciria (2,40%). El 28% dels socis qüestionats encara no han decidit a qui donar el seu vot, un 6,40% ha preferit no respondre i un 1,60% afirma que no votarà.
D’entre aquest grup d’indecisos, el 34,38% té una valoració «una mica negativa» de Laporta, el 31,24% la té «una mica positiva» per a un 15,63% i «molt positiva» un 6,25%. El 12,50% dels indecisos té una posició «neutral».
En els últims dies han continuat les converses entre membres de les diferents precandidatures, i Joan Camprubí, que finalment va optar per no participar activament en el procés electoral, ha intentat exercir de corretja de transmissió. Per ara sense èxit.
Les dades d’aquesta enquesta, en qualsevol cas, posen en valor que la suma de la intenció de vot de les tres precandidatures que intenten plantar batalla a Joan Laporta arribaria al 34,4%. Víctor Font és el precandidat que més predisposició ha mostrat per presentar un projecte unificat. No obstant, i a expenses de com evolucioni el procés de recollida de firmes (en són necessàries 2.337) que conclourà el dilluns 2 de març a les nou del vespre, Vilajoana i Ciria són per ara reticents a presentar una proposta comuna.
Un dels principals esculls a què s’enfronten els precandidats, i com sol ser habitual en els comicis a la presidència blaugrana, és l’escàs grau de coneixement dels aspirants. És una cosa a què Víctor Font va haver de fer front en les eleccions del 2021. Ara, segons aquesta enquesta, el nivell de desconeixement per part dels socis qüestionats amb el líder de Nosaltres està en un 17,08%. D’altra banda, el 29,32% dels de socis diuen que no coneixen Xavier Vilajoana i un 45,30% asseguren que no coneixen Marc Ciria.
Polarització
Quant a l’opinió dels socis respecte a Joan Laporta, l’enquesta mostra la polarització que desperta la seva figura. Un 47,01% té una opinió «molt positiva» o «una mica positiva» del president sortint del Barça; mentre que un 42,73% es debat entre una valoració «molt negativa» o «una mica negativa». Només un 10,26% manté una postura «neutral».
Aquesta polarització també es mostra davant la pregunta de si el soci creu que el Barça «va en la direcció correcta». Un 37,60% es mostra en desacord, mentre que un 32,48% sí que hi està d’acord. Un 26,50% manté una postura neutra, mentre que el 3,42% ni sap ni respon.
Qüestionats sobre la resta de precandidats, un 30,77% d’aquests socis qualifica d’«una mica positiva» la seva opinió sobre Víctor Font, sent «molt positiva» un 5,13%, «una mica negativa» un 11,97% i «molt negativa» un 10,26%. Mentrestant, un 24,79% dels enquestats diu que és neutral amb la seva figura.
Es mantenen ara per ara també neutrals un 29,06% dels socis que han participat en el sondeig amb Xavier Vilajoana. El 29,66% en té una opinió «una mica positiva», un 5,98% «molt positiva», un 4,27% «una mica negativa» i un 1,71% «molt negativa».
Les dades de «neutralitat» es mantenen similars amb Marc Ciria (26,50%). El 16,24% dels socis consideren la seva figura com «una mica positiva», un 1,71% com «molt positiva», un 4,27% com «una mica negativa» i un 5,98% com a «molt negativa».
