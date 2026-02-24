Esquí de fons
L'urgellenc Jaume Pueyo reafirma el seu gran estat de forma a la Copa del Món de Falun
L'esquiador de fons criat a La Seu ha estat segon a les classificatòries, només superat per la llengenda Johannes Hosflot Klaebo
Regió7
L'esquiador de fons urgellenc Jaume Pueyo continua demostrant que la gran actuació que va certificar als Jocs Olímpics d'hivern de Milà-Cortina a l'estadi Tesero no va ser un dia d'inspiració. L'esportista nascut a Badalona, però criat a La Seu d'Urgell arriba a aquesta segona part de la temporada en un dels seus millors moments de forma, i així ho ha demostrat a la fase classificatòria del Team Event d'estil lliure a la Copa del Món que es disputa a Falum, Suècia.
En aquesta primera fase, prèvia a la disputa de les medalles, Pueyo només ha estat superat per la llegenda de l'esquí de fons i esportista més llorejat en uns Jocs d'hivern, Johannes Hosflot Klaebo. El noruec va travessar la línia d'arribada a 2,63 segons de l'urgellenc, i cap altre participant va aconseguir moure'l de la segona posició en aquesta fase classificatòria. Tampoc altres grans noms de la disciplina com l'estatunidenc Ben Ogden, que va ser plata a l'esprint dels Jocs, l'italià Federico Pellegrino, el suec Advin Anger o el també noruec Einar Hedegart.
En la classificatòria de la prova individual, l'esquiador de fons urgellenc va acabar entre els 12 millors, dues posicions millors que l'actuació a l'esprint que va certificar als Jocs de Milà-Cortina. Uns resultats que demostren que el fondista continua millorant. En aquesta prova d'estil lliure que es disputarà dissabte a les 13.00 hores, Pueyo intentarà assegurar de nou una bona posició dins del top-30 per poder escollir contra qui competir als quarts, i lluitar fins al darrer centímetre per accedir a les semifinals. Una gesta que enguany ja ha aconseguit en una ocasió a Oberhof, Alemanya, i en dues a Lahti, Finlàndia.
