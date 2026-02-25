Waterpolo / Segona Divisió
El CN Manresa té ganes de donar «molta guerra» en la fase d’ascens
El jove equip entrenat per David Torilo comença la segona part de la temporada visitant dissabte les piscines del CN Metropole
Ocupen l’última posició d’un grup de vuit equips que lluitaran per dues places a Primera
Han superat amb escreix el repte principal de la temporada, que era mantenir la categoria, però no en tenen prou. L’Adbisió ETL Global CN Manresa dirigit pel terrassenc David Torilo ja prepara «amb il·lusió i molt marge de millora» la disputa de la fase d’ascens de la Segona Divisió -la tercera categoria en la jerarquia del waterpolo estatal- després de firmar una més que notable primera part de la temporada en el grup B, en què han estat tercers. Aquest dissabte, a les piscines del CN Metropole, començaran la segona part del curs amb l’objectiu de «sumar hores de vol i donar molta guerra». Tot plegat, sense res a perdre.
I és que el jove equip parteix de la vuitena i última plaça d’aquest grup C amb només dos punts, els obtinguts contra el Club Waterpolo Elx Selecte (20-18) en la part inicial de la temporada, a les Piscines Manel Estiarte Duocastella, després de vèncer en la tanda de penals. «En aquesta segona fase del curs busquem treballar amb tranquil·litat, acumular experiència i competir contra tothom sense tancar-nos a res. És difícil arribar entre els quatre primers, però en l’esport pot passar de tot», assegura Torilo a Regió7.
La formació manresana es troba a set punts del quart lloc, ocupat, precisament, pel CN Metropole, el pròxim rival, la darrera de les places que garantiria la disputa del play-off en un grup, el C, integrat pels quatre millors classificats del grup A i B. Aquesta lluita per la promoció a Primera Divisó consisteix en unes semifinals entre el primer i el quart classificats, i el segon i el tercer. Els guanyadors obtenen el bitllet d’ascens.
Bona simbiosi interna
Sembla, per tant, un blanc de difícil abast per al CN Manresa que, tanmateix, s’aferra a la bona simbiosi interna entre plantilla i cos tècnic i la igualtat de la competició. «És un grup jove que conec des de fa molt temps i està responent molt bé als reptes. Entrenen tres hores diàries i és un goig veure el que hem aconseguit», reconeix el tècnic, sobretot perquè «hem competit i superat equips amb jugadors que han militat a la Divisió d’Honor i exinternacionals. Això ja et dona un bon indicador del nivell que hem mostrat i de la rivalitat que hi ha», assenyala l’egarenc.
En aquesta nova fase, el conjunt bagenc es mesurarà contra el Santa Cruz Tenerife Echeyde B -el líder actual amb 14 punts-, el mencionat CN Metropole, el CW Dos Hermanas i l’AR Concepcion Ciudad Lineal. En el grup també hi figuren equips contra els quals els manresans ja no hauran de competir perquè s’hi han enfrontat al llarg de les catorze primeres jornades de la primera fase: el Club Waterpolo Elx Selecte -derrota a domicili (15-9) i victòria a casa (20-18) -, el CD Waterpolo Màlaga - doble desfeta a casa i a fora (15-20) i 9-8)- i el CN Ciudad de Alarcón -derrota a Manresa (8-11) i també en territori forà (9-4)-.
Curiosament, els de Torilo van quedar més ben classificats que els de Castella-La Manxa al grup B (22 punts del CN Manresa pels 21 de l’Alcorcón), però com que per al còmput del grup C només es compten els punts obtinguts davant els rivals que ara disputen la fase final, el Manresa queda força per darrere del seu adversari, ja que l’Alcorcón registra nou punts a la nova lliga.
El calendari que tenen per davant podria ser propici per obtenir bons resultats. El rival més fort és el líder, el Santa Cruz Tenerife, al qual reben la setmana que ve, en la segona jornada (la setzena en el global). La resta de contrincants estan situats entre la quarta i la setena plaça. A més, esquiven el segon i tercer classificats (l’Elx i el Màlaga), que els van fer la guitza en la primera fase. La temporada la clourien, si no s’acaben classificant per als play-off, el dissabte 2 de maig al feu del CW Dos Hermanas.
Sense Wilson
Malgrat el bon ambient que regna a la plantilla, el CN Manresa haurà de fer front a la baixa delicada d’Aaron Wilson. El porter californià de 23 anys ha tornat als Estats Units perquè se li ha acabat el visat. «Ens aportava molt», lamenta Torilo. La seva absència implicarà que Oriol Albacete hagi d’assumir un rol més important sota pals, amb el suport dels jugadors de la casa Eric Cruz i Ferran Garcia.
En la faceta ofensiva, el quadre bagenc espera seguir comptant amb l’aportació golejadora d’Iván Martínez (40 dianes), Martí Puerta (28) i Marc Urgelés (16), els tres amb millors xifres en aquest apartat.
Pel que fa als aspectes que s’han de millorar de cara a la segona fase, Torilo considera que cal «gestionar els tempos del partit i la renda quan anem per davant. Els nois tenen esperit i coratge i hem protagonitzat remuntades, però quan les coses no es posen de cara patim la falta d’experiència i ens precipitem. Això és el que estem intentant treballar», remarca. A més, destaca també els sistemes de joc a través dels quals s’estructura l’equip. «Tenim uns mecanismes estudiats i estem creant una identitat que l’equip va assumint».
El que té clar l’entrenador de Terrassa és la fórmula per seguir castigant els seus adversaris: «el joc dinàmic i explosiu d’un equip jove que ens dona ales», assegura. Un recepta que ben segur donarà alegries als manresans en aquesta segona part de la seva primera participació en la Segona Divisió.
