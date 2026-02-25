Poliesportiu
Doble medalla per al CN Manresa a la novena edició del Duatló de Viladecans
L'entitat manresana va assolir una plata en mans de Mariano Méndez i un bronze per a Armand Redondo en les seves categories d'edat
Regió7
El parc de la Marina de Viladecans va acollir la novena edició del Duatló de Viladecans, que va reunir en aquest punt neuràlgic de la població del Baix Llobregat més de 300 esportistes de totes les edats i categories. Un escenari en què dos esportistes del CN Manresa van aconseguir dues medalles. Una plata per a Mariano Méndez i un bronze per a Armand Redondo.
Tots dos esportistes de l'entitat manresana es van quedar molt a prop del vencedor de la prova. Méndez, que competia en categoria V4, va travessar la línia d'arribada a tot just 28 segons del guanyador, Miguel Ángel Martínez, del Prat Triatló 1994.
Redondo, al seu torn, va completar el recorregut de 5 quilòmetres a peu, 20 en bicicleta, i una nova volta de 2,5 quilòmetres corrent per acabar, a poc més de tres minuts del vencedor. En la categoria V3, on participava, el vencedor va ser Ricardo Valenzuela, del CN Rubí.
