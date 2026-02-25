Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
23-FVisita Papa a CatalunyaToni Elías a SupervivientesJoan GarcíaCortafuegoYolanda DíazJYSK
instagramlinkedin

Poliesportiu

Doble medalla per al CN Manresa a la novena edició del Duatló de Viladecans

L'entitat manresana va assolir una plata en mans de Mariano Méndez i un bronze per a Armand Redondo en les seves categories d'edat

Mariano Méndez, a la dreta, al podi de la categoria V3

Mariano Méndez, a la dreta, al podi de la categoria V3 / CN Manresa

Regió7

Manresa

El parc de la Marina de Viladecans va acollir la novena edició del Duatló de Viladecans, que va reunir en aquest punt neuràlgic de la població del Baix Llobregat més de 300 esportistes de totes les edats i categories. Un escenari en què dos esportistes del CN Manresa van aconseguir dues medalles. Una plata per a Mariano Méndez i un bronze per a Armand Redondo.

Tots dos esportistes de l'entitat manresana es van quedar molt a prop del vencedor de la prova. Méndez, que competia en categoria V4, va travessar la línia d'arribada a tot just 28 segons del guanyador, Miguel Ángel Martínez, del Prat Triatló 1994.

Notícies relacionades

Redondo, al seu torn, va completar el recorregut de 5 quilòmetres a peu, 20 en bicicleta, i una nova volta de 2,5 quilòmetres corrent per acabar, a poc més de tres minuts del vencedor. En la categoria V3, on participava, el vencedor va ser Ricardo Valenzuela, del CN Rubí.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
  2. La difusió d'un cartell, clau per trobar a Manresa el jove de 15 anys que va desaparèixer aquest dilluns a Marganell
  3. Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
  4. Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
  5. Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
  6. Ferit en ser atropellat pel seu propi tractor sota un pont de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet
  7. L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages
  8. Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones

Dos petits incendis cremen uns 300 metres de bosc a Olius i a Prats de Lluçanès

Dos petits incendis cremen uns 300 metres de bosc a Olius i a Prats de Lluçanès

Mor Antonio Tejero, el guàrdia civil que va protagonitzar l'intent de cop d'estat del 23-F

Mor Antonio Tejero, el guàrdia civil que va protagonitzar l'intent de cop d'estat del 23-F

Multes per als propietaris d’habitatges amb tanques vegetals o arbres que no compleixin la normativa: així ho estableix la llei

Multes per als propietaris d’habitatges amb tanques vegetals o arbres que no compleixin la normativa: així ho estableix la llei

Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»

Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»

Doble medalla per al CN Manresa a la novena edició del Duatló de Viladecans

Doble medalla per al CN Manresa a la novena edició del Duatló de Viladecans

El CN Manresa té ganes de donar «molta guerra» en la fase d’ascens

El CN Manresa té ganes de donar «molta guerra» en la fase d’ascens

Un informe desclassificat revela que van circular notícies falses per implicar el Rei en el 23-F

Un informe desclassificat revela que van circular notícies falses per implicar el Rei en el 23-F

Els ‘therians’, en perill: els gossos comencen a atacar al carrer aquells que se senten animals

Els ‘therians’, en perill: els gossos comencen a atacar al carrer aquells que se senten animals
Tracking Pixel Contents