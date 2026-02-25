Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
23-FVisita Papa a CatalunyaToni Elías a SupervivientesJoan GarcíaCortafuegoYolanda DíazJYSK
instagramlinkedin

Hoquei | Lliga de Campions

L'Igualada Rigat s'acomiada de l'opció de ser a la final a 8 de la Champions (0-0)

El conjunt anoienc empata contra el Reus i es queda matemàticament fora de la disputa de la fase pel títol de la màxima competició europea

Arnau Martínez aturant el penal que ha xutat Martí Casas

Arnau Martínez aturant el penal que ha xutat Martí Casas / Xavi Garcia/Igualada HC

Marc Llohis

Manresa

L’Igualada Rigat ha empatat a 0 aquest dimecres al vespre contra el Reus Deportiu Brasilia i s'ha acomiadat matemàticament de l’opció de disputar la final a 8 de l’edició d’enguany de la Champions. El conjunt anoienc s'ho jugava tot a Les Comes, ja que només li valia guanyar per no quedar-se sense opcions per ser entre els quatre primers del grup A de la màxima competició europea. En canvi, els reusencs s’asseguren ser a les eliminatòries pel títol, ja que els homes de Marc Muntané només els podrien igualar a punts, i el 4-3 de l’anada els serviria per desfer aquest empat.

Els primers 25 minuts de partit han estat marcats per la igualtat entre tots dos conjunts. Una situació que permetia que tots dos equips trobessin bones situacions ofensives per encarar la porteria rival, però que els bons reflexos d’Arnau Martínez i Càndid Ballart impedien que es mogués el resultat a l’electrònic.

No ha estat precisament perquè els jugadors de camp no ho hagin provat. Miguel Cañadillas ha tingut dues ocasions en accions de contraatac que en primera instància ha marxat desviada, i a la segona l'ha repel·lit el pal. Ell mateix ha provocat una targeta blava per a Guillem Jansà, però els igualadins no han aprofitat la superioritat per foradar la porteria que defensava Ballart. També n’ha tingut de clares el Reus, la que més un penal que ha comès Matías Pascual i en què Martí Casas ha fet lluir Martínez.

Miguel Cñadillas ha rematat al pal en una ocasió al contraatac

Miguel Cñadillas ha rematat al pal en una ocasió al contraatac / Xavi Garcia/Igualada HC

A la segona meitat els porters han tornat a assumir el protagonisme, de nou malbaratant ocasions clares de tots dos conjunts. Roger Bars ha tingut un mà a mà que el porter reusenc ha aturat amb mestria. La mateixa amb què ha repel·lit una falta directa de Biel Llanes, en què la bola s’ha passejat damunt de la línia de gol.

Notícies relacionades i més

També han tingut una falta directa els visitants, però Martínez s’ha fet gran sota els pals i mantenia vives les opcions del seu equip. Quedaven poc més de cinc minuts, i el temps jugava cada vegada més en contra dels anoiencs. Muntané fins i tot va recórrer a l'opció de jugar sense porter per tenir superioritat, però l’Igualada Rigat no ha aconseguit desfer un empat amb regust de derrota.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents