Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
23-FVisita Papa a CatalunyaRestaurant GlobusToni Elías a SupervivientesCortafuegoFineArtJYSK
instagramlinkedin

Atletisme

Alicia Hernández, de l'Avinent Manresa, fa un nou rècord europeu màster de triple salt

L'atleta del club bagenc va fer un salt de 9,07 metres i va superar de tres centímetres un registre que es mantenia des del 2007

Alícia Hernández

Alícia Hernández / Arxiu particular

Regió7

Manresa

La saltadora de l’Avinent Manresa Alícia Hernández és, des de fa uns dies, l ‘atleta que ostenta el rècord d’Europa màster F65 en triple salt, després del concurs que va dur a terme a València. Allà va saltar 9 metres i 7 centímetres, tres més que el vigent millor registre continental, que estava en possessió de la belga Edith Graff. Aquesta havia saltat 9.04 en els europeus de la categoria que s’havien celebrat a Hèlsinki, en una prova disputada el 25 de març del 2007.

Hernández encara té marge de millora per intentar aspirar al rècord del món del tram d’edat, que té la japonesa Akiko Ohinata, amb 9,86 metres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents