Atletisme
Alicia Hernández, de l'Avinent Manresa, fa un nou rècord europeu màster de triple salt
L'atleta del club bagenc va fer un salt de 9,07 metres i va superar de tres centímetres un registre que es mantenia des del 2007
Regió7
Manresa
La saltadora de l’Avinent Manresa Alícia Hernández és, des de fa uns dies, l ‘atleta que ostenta el rècord d’Europa màster F65 en triple salt, després del concurs que va dur a terme a València. Allà va saltar 9 metres i 7 centímetres, tres més que el vigent millor registre continental, que estava en possessió de la belga Edith Graff. Aquesta havia saltat 9.04 en els europeus de la categoria que s’havien celebrat a Hèlsinki, en una prova disputada el 25 de març del 2007.
Hernández encara té marge de millora per intentar aspirar al rècord del món del tram d’edat, que té la japonesa Akiko Ohinata, amb 9,86 metres.
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos