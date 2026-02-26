Bàsquet
El Baxi Manresa obre les finestres FIBA divendres amb els tres jugadors d'Espanya contra Ucraïna
Els sis jugadors aportats pel primer equip dels bagencs més el noruec Bergseng, del filial, debuten en les qualificacions del Mundial i de l'Eurobasket
Els sis jugadors que aporta el primer equip del Baxi Manresa, més el jugador noruec del filial Lukas Bergseng, debuten aquest divendres en les finestres FIBA, l'aturada per la disputa dels partits de les seleccions. En concret, en quatre partits classificatoris per al Mundial de Qatar de l'any vinent i en un altre per a l'Eurobasket del 2029.
Els que obriran el foc seran els tres integrants de la selecció espanyola, que jugaran de visitants contra Ucraïna en un duel que es disputa a l'exili de Riga. Ferran Bassas i Pierre Oriola tornen a l'equip estatal i Álex Reyes repeteix convocatòria de les últimes finestres, les del novembre.
El duel començarà a les dues de la tarda i Espanya l'afronta com a líder, empatada amb els ucraïnesos, ja que els dos equips tenen dos triomfs en els dos partits jugats contra Dinamarca i Geòrgia. Els tres primers del grup passen ronda. Els dos equips es tornaran a enfrontar dilluns a Oviedo.
En el mateix grup, Gustav Knudsen jugarà amb Dinamarca, a les 18.30 hores, contra Geòrgia a Farum en l'intent que l'equip nacional no quedi despenjat.
A la mateixa hora, i novament a Riga, la Letònia de Marcis Steinbergs jugarà contra Polònia, a qui visitarà diumenge. L'equip de l'ala-pivot del Baxi té un triomf i una derrota i els polonesos són líders, imbatuts. Completen el grup Països Baixos i Àustria.
Louis Olinde, per la seva banda, jugarà amb Alemanya a Zagreb contra Croàcia a partir de les vuit del vespre. Es tornaran a enfrontar diumenge, a Bonn. Els alemanys, vigents campions europeus i mundials, compateixen lideratge amb els balcànics en un grup que completen Xipre i Israel.
Tots ells juguen partits per al Mundial, no com Lukas Bergseng, que el disputa de classificació per a l'Eurobasket. Noruega rep Bulgària a Honefoss a partir de les vuit. Tots dos comparteixen lideratge, per damunt d'Armènia.
