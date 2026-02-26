Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
23-FVisita Papa a CatalunyaRestaurant GlobusToni Elías a SupervivientesCortafuegoFineArtJYSK
instagramlinkedin

ACTUALITAT BLAUGRANA

Contratemps per a Flick: De Jong es lesiona

El centrocampista neerlandés se perderá la eliminatoria de octavos de la Champions y sería duda para cuartos

Frenkie de Jong, durant un partit amb el Barça aquesta temporada.

Frenkie de Jong, durant un partit amb el Barça aquesta temporada. / JORDI COTRINA

Albert Guasch

Hansi Flick complirà aquest dissabte 100 partits com a entrenador del Barça però no els celebrarà lliure de problemes. Frenkie de Jong, titular indiscutible al centre del camp blaugrana, ha acabat l’últim entrenament amb problemes físics i podria estar diverses setmanes de baixa. Les exploracions mèdiques dictaminaran el temps que estarà fora dels terrenys de joc.

De Jong ha patit una lesió muscular, probablement als abductors, i això podria tenir com a conseqüència que l’entrenador alemany perdi la seva àncora almenys un mes. Aviat se’n sabrà l’abast real. De moment es perdrà el partit d’aquest dissabte davant el Villarreal i el partit de tornada de Copa davant l’Atlético de Madrid, en què el club sembla haver-se conjurat per a una improbable remuntada després del 4-0 de l’anada.

Cites importants

El més segur és que el jugador neerlandès es perdi també l’eliminatòria de vuitens de final de la Champions. La seva baixa coincideix, per sort per al Barça, amb el retorn de Pedri, que ja va jugar uns minuts davant el Levante el cap de setmana passat.

Notícies relacionades

Precisament davant el conjunt valencià Flick va donar descans a De Jong, que havia ofert un rendiment més que acceptable recentment. Marc Bernal, ja titular davant el Levante, està cridat a adquirir un protagonisme més gran.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents