Futbol
Els àrbitres catalans de futbol sala faran vaga aquest cap de setmana després de l'agressió a un company
La mesura té el suport de la Federació Catalana de Futbol i afectarà tots els partits de Tercera Divisió en avall
Caldrà veure què passa amb els partits del Sala 5 Martorell i el del Covisa Manresa, aquest darrer amb col·legiats catalans designats
La Federació Catalana de Futbol i el col·lectiu arbitral han acordat que els col·legiats catalans de futbol sala faran vaga entre aquest divendres, dia 27 de febrer, i diumenge, 1 de març. La gota que ha fet vessar el got ha estat una brutal agressió patida per Clever Junior Cohelo Santana, àrbitre del partit de Preferent juvenil entre el Canet FS i la Unión Santa Coloma el cap de setmana passat.
En les imatges es veu com l'àrbitre s'adreça a la taula ja que, segons abans, l'entrenador visitant hauria enviat la pilota a fora per evitar que els locals la poguessin jugar. Aleshores, un seguidor va colpejar l'àrbitre amb una ronyonera des de la graderia i aquest va caure desplomat a terra, tot i que després es va poder recuperar.
La resolució va arribar després de la reunió que la federació i els àrbitres van fer dimecres a la nit. L'ens, a petició dels col·legiats, ha decidit paral·litzar la competició del cap de setmana en què hi hagués col·legiats catalans. A la pràctica, això és de Tercera Divisió en avall.
Hi ha dos equips que disputen competició nacional, el Sala 5 Martorell, a Segona Divisió, i el Covisa Manresa, a Segona B, En aquest darrer cas, per al partit que l'enfrontarà al Nunsys El Pilar de València al Pujolet els manresans tenen assignats dos col·legiats de la delegació catalana, Adrià Acero i Jordi Rodríguez Molina. Caldrà veure si la federació estatal els relleva o el partit s'ajorna. Els martorellencs haurien de rebre el Melistar a casa.
La federació explica també que ha estat en contacte amb l'àrbitre afectat i que li ha "ofert tot el suport necessari, a nivell estatal i institucional". També que es "reafirma en la seva política de tolerància zero davant de la violència i amb la protecció dels àrbitres com a peça essencial del joc".
Finalment, que la federació "continuarà treballant amb determinació per garantir que els camps de futbol i pavellons de futbol sala siguin espais segurs, de respecte i de convivència, tal com mereix l'esport català".
