Atletisme

Els estatals de pista curta d'atletisme arriben amb 18 representants de casa nostra i diverses opcions de medalla

La manresana Mònica Clemente, amb la millor marca de l'any, és la més clara opció de pujar al podi, amb opcions per a Anna Torras, Martí Serra i Ona Bonet

Mònica Clemente és la màxima favorita en el salt de perxa a València

Mònica Clemente és la màxima favorita en el salt de perxa a València / Arxiu particular

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El velòdrom Lluís Puig de València acull entre divendres a la tarda i diumenge al matí els Campionats d'Espanya d'atletisme en pista curta, una cita que aplegarà un total de divuit atletes de casa nostra, ja sigui dels nostres clubs o bé nascuts a la Catalunya Central, amb diverses opcions de pujar als respectius podis, tenint en compte els resultats obtinguts en aquesta temporada hivernal.

De fet, un total de cinc participants es troben entre els cinc primers en les marques obtingudes sota sostre en els darrers mesos. I l'opció més clara de medalla és la de la saltadora de perxa Mònica Clemente, del Diputació de València. Fa pocs dies va demostrar el seu gran estat de forma en superar els 4 metres i 46 centímetres en un altre estatal, el de clubs, al mateix escenari. És la seva millor marca i no saltava tan alt des del 2018. A l'estiu ja va guanyar a pista descoberta i diumenge al matí (9.55 hores) intentarà fer el doblet.

En els 3.000 metres hi haurà una bona armada del Club Atlètic Igualada Petromiralles. Anna Torras té la tercera millor marca de l'any (9.12.64) i és clara opció a medalla. Tindrà al costat les seves companyes Júlia Solé (8a millor marca personal, tot i que no en té aquest hivern) i Judit Navarro (novena del curs). La final serà dissabte a les 19.50 hores.

Anna Torras, possibilitats de podi per al CA Igualada en els 3.000 metres

Anna Torras, possibilitats de podi per al CA Igualada en els 3.000 metres / Arxiu particular

També lluitarà per ser entre els millors el santfruitosenc Martí Serra, de l'Avinent Manresa. Té la tercera millor marca en salt de perxa de l'any, amb 5,42 metres, i la quarta personal de tots els participants. Es troba en un gran moment i anirà a totes dissabte, a les 17.25 hores.

Martí Serra està fent una molt bona temporada de pista coberta

Martí Serra està fent una molt bona temporada de pista coberta / Arxiu particular

El quart millor registre del curs també el té la manresana del Nike Ona Bonet, qui el mateix dia, a les 18.25 hores, afrontarà el concurs de salt d'alçada. En una temporada en què no s'han fet grans salts, ella en té un d'1,77 metres; si li surt un bon concurs té totes les opcions de medalla.

L'Avinent Manresa tindrà una altra opció de ser amunt amb Ericka Badeau Maseras. La jove velocista té el setè millor temps de l'any amb 7.39 i, tot i que tindrà complicat ser entre les tres primeres, és una clara candidata a la final. Les seves primeres eliminatòries són dissabte a les 10.20 hores. I setè de l'any també ho és Eduard Fàbregas, l'igualadí de l'Intec Zoiti aragonès, que competirà en l'alçada també dissabte, a les 10.15 hores, amb un millor salt enguany de 2,09 metres. Ho farà al costat d'un altre anoienc, Toni González, del CAI, desè de l'any.

Divendres, arrencada

Pel que fa a la resta, divendres comencen a competir els heptatletes del CAI Eloi Santafè i Adrià Navajón i el quatre-centista de l'Avinent Biel Cirujeda, aquest amb les semifinals a les 20.20 hores.

Dissabte, Biel Díaz i Biel Salas, de l'Avinent, arrenquen els 60 metres a les 17.30; la seva companya Júlia Rodríguez, els 800 a les 13.05; Marina Guerrero, els 1.500 metres a les 12; Emília del Hoyo, els 60 tanques a les 17.55 i, del CAI, Pau Subirats, els 60 metres a les 10.55. Diumenge, jornada de possibles finals per a tots ells.

