Atletisme
Els estatals de pista curta d'atletisme arriben amb 18 representants de casa nostra i diverses opcions de medalla
La manresana Mònica Clemente, amb la millor marca de l'any, és la més clara opció de pujar al podi, amb opcions per a Anna Torras, Martí Serra i Ona Bonet
El velòdrom Lluís Puig de València acull entre divendres a la tarda i diumenge al matí els Campionats d'Espanya d'atletisme en pista curta, una cita que aplegarà un total de divuit atletes de casa nostra, ja sigui dels nostres clubs o bé nascuts a la Catalunya Central, amb diverses opcions de pujar als respectius podis, tenint en compte els resultats obtinguts en aquesta temporada hivernal.
De fet, un total de cinc participants es troben entre els cinc primers en les marques obtingudes sota sostre en els darrers mesos. I l'opció més clara de medalla és la de la saltadora de perxa Mònica Clemente, del Diputació de València. Fa pocs dies va demostrar el seu gran estat de forma en superar els 4 metres i 46 centímetres en un altre estatal, el de clubs, al mateix escenari. És la seva millor marca i no saltava tan alt des del 2018. A l'estiu ja va guanyar a pista descoberta i diumenge al matí (9.55 hores) intentarà fer el doblet.
En els 3.000 metres hi haurà una bona armada del Club Atlètic Igualada Petromiralles. Anna Torras té la tercera millor marca de l'any (9.12.64) i és clara opció a medalla. Tindrà al costat les seves companyes Júlia Solé (8a millor marca personal, tot i que no en té aquest hivern) i Judit Navarro (novena del curs). La final serà dissabte a les 19.50 hores.
També lluitarà per ser entre els millors el santfruitosenc Martí Serra, de l'Avinent Manresa. Té la tercera millor marca en salt de perxa de l'any, amb 5,42 metres, i la quarta personal de tots els participants. Es troba en un gran moment i anirà a totes dissabte, a les 17.25 hores.
El quart millor registre del curs també el té la manresana del Nike Ona Bonet, qui el mateix dia, a les 18.25 hores, afrontarà el concurs de salt d'alçada. En una temporada en què no s'han fet grans salts, ella en té un d'1,77 metres; si li surt un bon concurs té totes les opcions de medalla.
L'Avinent Manresa tindrà una altra opció de ser amunt amb Ericka Badeau Maseras. La jove velocista té el setè millor temps de l'any amb 7.39 i, tot i que tindrà complicat ser entre les tres primeres, és una clara candidata a la final. Les seves primeres eliminatòries són dissabte a les 10.20 hores. I setè de l'any també ho és Eduard Fàbregas, l'igualadí de l'Intec Zoiti aragonès, que competirà en l'alçada també dissabte, a les 10.15 hores, amb un millor salt enguany de 2,09 metres. Ho farà al costat d'un altre anoienc, Toni González, del CAI, desè de l'any.
Divendres, arrencada
Pel que fa a la resta, divendres comencen a competir els heptatletes del CAI Eloi Santafè i Adrià Navajón i el quatre-centista de l'Avinent Biel Cirujeda, aquest amb les semifinals a les 20.20 hores.
Dissabte, Biel Díaz i Biel Salas, de l'Avinent, arrenquen els 60 metres a les 17.30; la seva companya Júlia Rodríguez, els 800 a les 13.05; Marina Guerrero, els 1.500 metres a les 12; Emília del Hoyo, els 60 tanques a les 17.55 i, del CAI, Pau Subirats, els 60 metres a les 10.55. Diumenge, jornada de possibles finals per a tots ells.
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- Investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny
- Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
- El Globus de Manresa tanca 45 anys d’una etapa i es prepara per obrir-ne una altra
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos