Futbol sala

La federació espanyola ajorna el partit de dissabte entre el Covisa Manresa i el Nunsys El Pilar

L'organisme suspèn tots els duels amb seu a Catalunya de Segona Divisió B, Divisió d'Honor juvenil i Segona Divisió Femenina per la impossibilitat de cobrir les baixes dels col·legiats adherits a la vaga en protesta per la violència contra ells

Un dels àrbitres durant el recent Covisa-CCR Castelldefels

Un dels àrbitres durant el recent Covisa-CCR Castelldefels / Arxiu/Jordi Biel

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

La Federació Espanyola de Futbol ha decidit aquest migdia ajornar tots els partits de Segona Divisió B, Segona Divisió femenina i Divisió d'Honor juvenil que s'han de jugar aquest cap de setmana a Catalunya. El motiu és la impossibilitat de rellevar tots els col·legiats que hi havien d'intervenir i que s'han adherit a la vaga en protesta per la violència contra ells a les pistes.

Aquesta decisió afecta el partit que havien de jugar aquest dissabte, a les sis de la tarda, el Covisa Manresa i el Nunsys El Pilar. També els altres duels que s'havien de jugar a Catalunya d'aquest grup, l'Industrias B-Palma B, Les Corts-Canet, Natació Sabadell-Hospitalet Bellsport i Sant Quirze-CCR Castelldefels.

També hi ha dos equips de casa nostra afectats per la suspensió dels partits juvenils, el mateix Covisa, que havia de visitar el Maristes Montserrat Lleida dissabte a la mateixa hora, i el Sala 5 Martorell, que jugava a la pista del Natació Sabadell, diumenge al migdia.

La federació considera que la vaga arbitral és una "circumstància excepcional que impedeix la celebració dels partits". Hi ha fins dimarts vinent per donar a conèixer la nova data de celebració d'aquests partits.

