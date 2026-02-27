Futbol | Regions Cup
La Catalunya del manresà Nico Olmedo cau contra la selecció de Navarra (2-4)
El conjunt català s'havia posat amb un gol de marge quan faltaven 10 minuts, però els navarresos han reaccionat amb coratge i un home menys per acabar imposant-se a la pròrroga
La selecció CatUEFA, amb el manresà Nicolás Olmedo a l’onze inicial, ha perdut per 2-4 a la pròrroga contra el combinat de Navarra i queda fora de la final de la fase nacional de la Regions Cup. El lateral bagenc que milita al CE Manresa ha jugat tots els minuts de l’enfrontament i de la seva banda ha arribat la primera diana catalana.
El partit no va començar de la millor manera per al combinat català, ja que en una de les primeres ocasions clares els navarresos han obert el marcador. Dani Pérez ha penjat una pilota molt bombada que ha forçat la intervenció de Ricki Calamardo, que ha desviat fins a l’interior de la porteria la pilota que rematava en primera instància Unai Zubíria. Però els amfitrions han sabut mantenir la serenitat, i a poc a poc s'ha apoderat del ritme del partit.
Amb incursions profundes per la banda dreta que ocupava el jugador manresà ha arribat precisament el primer gol català, obra de Marc Roquet. Els amfitrions se sentien poderosos, i en un contraatac rapidíssim, Omar Kanteh capgirava el marcador. El duel semblava molt de cara, sobretot després de l’expulsió per vermella directa a Ibai Alonso per part del col·legiat Jordi Serra.
Però els navarresos ha tret forces d’on no n’hi havia, i encomanats d’èpica no només han igualat l’enfrontament mitjançant una rematada de cap que forçava la pròrroga, sinó que amb un home menys va remuntar el partit. Amb doblet golejador de l’heroi navarrès Unai Martínez i una diana d’Iker Gil.
