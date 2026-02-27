Futbol sala
El Covisa Manresa fitxa el marroquí Pirri i prescindeix de Lleïr Mujal
El jugador amb residència a Igualada, de 31 anys, és l'últim reforç per a aquesta temporada i procedeix del Mazarrón murcià
Regió7
El Covisa Manresa ha informat aquest divendres de la contractació de Mohamed Taous, jugador marroquí conegut esportivament com a Pirri, com a últim reforç per a la present temporada en la lluita que manté per aconseguir la permanència a Segona Divisió B. Es tracta d'un futbolista marroquí, establert a Igualada, de 31 anys i que procedeix del Mazarrón murcià.
De manera paral·lela, el club manresà ha informat de la desvinculació del solsoní Lleïr Mujal, amb el qual ha arribat a un acord per rescindir el contracte. D'aquesta manera, quedarà lliure per incorporar-se a un altre projecte.
Pirri arriba quatre dies abans del final del període de fitxatges, que acaba dimarts. Entre el 2016 i el 2021 va jugar en equips murcians, com el Finicia i el Puerto. Després va actuar a la lliga francesa, a Tolosa de Llenguadoc, a les files del Plaisance Pibrac i ara actuava al Mazarrón.
Pirri, que completa la llista de reforços que ha fet el Covisa un cop iniciada la temporada, ha fitxat pel que resta d'aquesta temporada i amb opció a una altra. Encara no podrà debutar aquest cap de setmana, ja que el partit que havia de disputar el Covisa contra el Nunsys El Pilar ha estat ajornat per la vaga arbitral a causa de la violència a les pistes.
