L’Audiència Nacional
La fiscalia afirma que la denúncia contra Laporta s’ha d’investigar als jutjats de Barcelona
El ministeri públic considera que el delicte de blanqueig de capitals té el seu origen en infraccions penals comeses a la capital catalana
Un soci del Barça denuncia Laporta a l’Audiència Nacional just a l’inici de la campanya electoral
Ángeles Vázquez
La Fiscalia de l’Audiència Nacional ha remès un informe al jutge Santiago Pedraz en el qual es mostra a favor que la denúncia contra l’expresident del Barça i candidat a revalidar el càrrec, Joan Laporta, i contra membres de la junta directiva sortint del club, s’investigui en un jutjat de Barcelona, segons han assegurat a EL PERIÓDICO fonts jurídiques. Segons el ministeri públic, l’Audiència Nacional –davant la qual un soci del FC Barcelona va interposar divendres passat la denúncia– no és competent per instruir el cas, ja que els delictes que s’atribueixen als denunciats, entre ells blanqueig de capitals i falsedat documental, tenen el seu origen en altres infraccions penals que estan «territorialitzades» a la capital catalana, com podrien ser frau a Hisenda i administració deslleial. Aquest últim delicte s’hauria comès a Barcelona, que és el lloc on té la seva seu l’entitat barcelonista.
Ara haurà de ser el jutge Santiago Pedraz qui decideixi a partir de dilluns si accepta el criteri de la Fiscalia o si manté el procediment. L’exsoci del Barça que va interposar la denúncia ho va fer davant l’Audiència Nacional perquè, al seu entendre, és l’òrgan competent per investigar els delictes comesos a l’estranger per ciutadans espanyols. Segons el denunciant, «l’estructura del circuit de pagaments de les comissions indegudes i la reintroducció de fons a Espanya rau en països estrangers i, en la majoria dels casos, amb fiscalitat opaca o no col·laborativa».
Cinc operacions
En aquesta presumpta trama, el soci del FC Barcelona inclou cinc operacions rellevants: la venda d’actius digitals del club (Barça Vision/Bridgeburg Invest) «en condicions perjudicials per a l’entitat»; l’adjudicació sense licitació del contracte de telecomunicacions del Camp Nou a la societat New Era Visionary Group (NEVG); la compra de seients de luxe de l’estadi a aquesta mateixa mercantil; l’adjudicació de la construcció del nou camp, i el suposat pagament d’una intermediació en la renovació del contracte de patrocini esportiu amb la multinacional nord-americana Nike. A més de blanqueig de capitals, afegeix els delictes de frau a Hisenda i organització criminal. Laporta i el FC Barcelona han negat les acusacions.
En l’escrit presentat al jutjat, el soci, representat per un advocat i un procurador, detalla un entramat de societats establertes a Espanya, Xipre, Dubai, Croàcia i Estònia, que defineix com una «estructura» de «cobrament de comissions indegudes», pagades en «jurisdiccions opaques». Aquests fons, sempre segons la denúncia, es reintroduïen i es blanquejaven a través de «negocis aparentment legítims». Segons el denunciant, en l’operativa s’aprecia «ànim d’ocultació», amb la utilització de «societats pantalla» i el «secret en la identitat dels inversors». Aquesta situació, ressenya, hauria originat un suposat «perjudici potencial per al club» en benefici dels gestors «implicats» en aquesta presumpta xarxa, formada per empreses espanyoles i altres d’establertes a l’estranger.
«Rentat de diners»
La denúncia atribueix als denunciats el delicte de blanqueig de capitals, ja que les operacions posades en coneixement del jutjat «suggereixen», relata l’escrit, una operativa de «rentat de diners». És a dir, afegeix, «fons obtinguts de manera opaca (possiblement constitutius de delictes previs, com suborn privat o administració deslleial) s’haurien introduït en el circuit econòmic legal mitjançant societats interposades». El Codi Penal castiga, precisament, a qui «adquireix, converteix o transmet béns» sabent que provenen d’una activitat delictiva, o realitza qualsevol acte per «amagar el seu origen il·lícit».
Així mateix, s’afegeixen els delictes d’administració deslleial i els societaris. En aquest sentit, la denúncia exposa que Laporta és administrador del FC Barcelona, si bé jurídicament és una associació esportiva. El Codi Penal, recalca, penalitza els administradors que, en perjudici de la seva representada –en aquest cas, el club–, disposin «fraudulentament» dels seus béns. Així, relata l’escrit, les operacions la investigació de les quals se sol·licita podrien haver compromès actius futurs del club (30 anys de llotges VIP valorats en 100 milions d’euros) «a canvi de diners immediats per a les seves finalitats», la qual cosa podria ser lesiu per al Barça. En aquest apartat, la denúncia també engloba la venda de participacions de Barça Vision a entitats presumptament «opaques» vinculades, cosa que «va danyar el seu patrimoni». «Aquesta desviació de poder a l’esquena dels interessos socials és prototípica de l’administració deslleial», apunta el text.
