De Jong es lesiona i estarà entre cinc i sis setmanes de baixa
Albert Guasch
Hansi Flick complirà demà 100 partits com a entrenador del Barça però no els celebrarà lliure de problemes. Frenkie de Jong, titular indiscutible al centre del camp blaugrana, va acabar ahir l’entrenament amb problemes físics i estarà diverses setmanes de baixa. Les exploracions mèdiques han dictaminat que estarà entre cinc i sis setmanes fora dels terrenys de joc. De Jong va patir una lesió muscular al bíceps distal de la cama dreta, i això tindrà la conseqüència que l’entrenador alemany perdrà el jugador un mes i mig aproximadament. De moment es perdrà el partit de demà contra el Vila-real i la tornada de Copa contra l’Atlètic, en què els blaugranes ha de remuntar un 4-0.
El neerlandès no hi serà tampoc en l’eliminatòria de Champions de vuitens i seria dubte per al partit d’anada de quarts, el 7 o 8 d’abril, en cas de passar el Barça. A la Lliga faltarà a les cites davant el Vila-real, l’Athletic de Bilbao, el Sevilla i el Rayo. La seva baixa coincideix, per sort per a l’equip blaugrana, amb la tornada de Pedri, que ja va jugar uns minuts davant el Llevant el cap de setmana passat.
Precisament davant del Llevant, Flick va donar descans a De Jong, que havia ofert un rendiment més que acceptable recentment. Marc Bernal, ja titular davant el quadre valencià, està cridat a adquirir un protagonisme més gran.
