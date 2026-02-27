Futbol/Lliga de Campions
El Newcastle és el rival del Barça a vuitens de final i nou enfrontament Guardiola-Reial Madrid
Els blaugrana eviten el París Saint-Germain, es poden trobar l'Atlètic de Madrid a quarts i l'Arsenal seria al seu camí a les semifinals
Els blancs es troben amb el Manchester City per sisè cop en una eliminatòria en set temporades i ja s'hi van enfrontar en la fase de lliga
El Barça ha evitat el rival més fort en el sorteig dels vuitens de final de la Lliga de Campions, que s'ha fet aquest migdia a Nyon. Els blaugrana jugaran contra el Newcastle, amb l'anada a Anglaterra i la tornada al Camp Nou, un equip al qual ja van guanyar en la primera jornada de la fase lliga per 1-2, amb dues anotacions de Marcus Rashford. D'aquesta manera, han evitat l'actual campió, el París Saint-Germain, que s'haurà de veure les cares amb el Chelsea a l'altra banda del quadre.
Si passa ronda, l'equip de Joan García, Eric Garcia i Marc Bernal hauria de jugar contra el guanyador de l'eliminatòria entre l'Atlètic de Madrid i el Tottenham, amb tornada a Londres. Si juga contra els matalassers, seria la reedició de l'eliminatòria de semifinals de Copa, encara oberta, en què l'Atlètic va guanyar en l'anada per 4-0 i que es resol la setmana vinent. Els blanc-i-vermells tenen un manresà, Marc Pubill, a les seves files.
En la mateixa banda del quadre hi ha els enfrontaments entre el Bodo Glimt i l'Sporting de Portugal, per una banda, i el Bayer Leverkusen i l'Arsenal, per l'altra. Els anglesos tindrien totes les tornades a casa fins a una hipotètica final i es perfilen com un possible adversari blaugrana a les semifinals, en cas que tots dos vagin passant rondes.
La banda més dura
No han tingut tanta sort ni el Reial Madrid, ni el Manchester City, que s'enfrontaran en una eliminatòria per sisena vegada els últims set anys, aquest cop amb tornada a l'Etihad Stadium. L'equip de Guardiola ja va vèncer al Bernabéu per 1-2 en la fase lliga i es voldrà revenjar de les eliminacions patides les dues últimes temporades. En les cinc eliminatòries precedents, el balanç és de 3 a 2 per als blancs, que també havien fet fora els citizens de la competició el 2016. L'any passat no hi va haver color, i el Madrid va guanyar els dos partits, per 2-3 i per 3-1.
Qui passi aquesta eliminatòria no fa cara de tenir-ho més fàcil, ja que jugaria contra el guanyador de l'eliminatòria entre l'Atalanta i el Bayern de Munic, amb favoritisme clar per als bavaresos, que van ser segons en la fase de lliga. En la mateixa banda del quadre hi ha el París Saint-Germain-Chelsea i també el Galatasaray-Liverpool. Qualsevol dels quatre podria ser rival del Reial Madrid en unes hipotètiques semifinals.
