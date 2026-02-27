Cas Reus
Rafael Yuste admet que va ser soci de les companyies vinculades a una estafa de 100.000 euros
L’advocat de Laporta demanarà l’arxivament del procediment en considerar que no hi ha engany
Germán González
Dins de la investigació oberta al Jutjat d’Instrucció número 22 de Barcelona sobre una presumpta estafa a una inversora que va lliurar uns 100.000 euros a les societats Core Store, ubicada a Barcelona, i CSSB Limited, radicada a Hong Kong, aquest divendres han declarat com a acusats el president interí del Barça, Rafael Yuste, l’economista i exdirectiu del club blaugrana Xavier Sala i Martín i l’exdirector de TV3, del Barça i expropietari del CF Reus Deportiu Joan Oliver. L’expresident del Barça i actual candidat Joan Laporta ho va fer fa unes setmanes també com a investigat.
La meitat dels diners invertits va ser per al projecte de l’ascens de categoria del Reus, del qual n’ha recuperat uns 35.000 euros segons els seus advocats i els altres 50.000 euros per comprar accions d’un equip de la Superlliga Xinesa. Tot i això, el lletrat de la inversora, José Oriola, considera que la finalitat d’aquests diners era cobrir les pèrdues que els acusats tenien amb la fallida del Reus, equip que va acabar desapareixent.
En la seva declaració al jutjat Yuste ha explicat que era soci de Core Store i CSSB Limited i sap que es va utilitzar la seva imatge, igual que les dels altres tres investigats, per captar inversors. Tanmateix, ha explicat que no va participar en cap signatura ni projecte per aconseguir capital.
En el mateix sentit ha declarat Sala i Martín, qui ha assegurat que va perdre 200.000 euros amb una inversió similar en el projecte del Reus en tractar-se d’una operació "fallida". També ha afegit que va fer algun assessorament però s’ha desmarcat de la captació d’inversors. En aquest sentit, els lletrats de la denunciant mantenen que van ser Laporta i Oliver qui es dedicaven a aquests projectes, tal com acrediten els documents aportats al procediment en què s’acorden les inversions.
Un d’aquests documents s’ha mostrat a Oliver en la seva declaració i ha reconegut que la seva signatura és la de representant de la companyia mentre que la de Laporta "únicament apareix com a testimoni", una afirmació que qüestionen els advocats de la inversora, que creuen que l’expresident del Barça presumptament va participar en aquesta operació.
José Oriola ha assenyalat que els pròxims passos a seguir passen per veure el paper de la persona que també signa al document juntament amb la seva clienta i que ha de decidir si demana l’arxivament per a Yuste i Sala i Martín en constatar que no van tenir res a veure en la captació de 100.000 euros de la denunciant. A més, l’advocat ha recordat que Laporta està imputat en tres procediments judicials i que encara es desconeix el parador de vuit milions d’euros.
Arxivament de la causa
Per la seva banda, Jordi Pujalte, lletrat de Laporta, Sala i Martín i Oliver, ha explicat que en els pròxims dies demanaran l’arxivament del procediment després d’aquestes noves declaracions testificals. Ha explicat que ni Laporta, ni Yuste ni Sala i Martín van tenir res a veure en la captació d’inversors, ja que únicament eren socis de Core Store, però que no van participar en cap projecte empresarial. Sobre la captació dels 100.000 euros a la denunciant ha remarcat que considera que no va existir cap engany i que existeix un acord amb la inversora del 2023 en què hi ha un compromís per part d’Oliver de retornar els diners, tant de la inversió com de la compra d’accions.
El jutjat investiga els quatre excàrrecs del Barça per presumptament estafar uns 100.000 euros mitjançant dues societats a una inversora a canvi d’una rendibilitat del 6%. Hi ha diversos procediments judicials oberts contra Laporta per l’entrega de diners d’inversors a aquestes societats a canvi d’una rendibilitat anual alta, tot i que finalment no van percebre el que s’havia promès ni van recuperar els fons que havien aportat.
La querella que s’investiga en aquest jutjat assenyala que els acusats presumptament van utilitzar la seva "credibilitat professional" per atraure aquests inversors. Els quatre apareixen en fullets d’alguns dels projectes, com un de CSSB Limited que mostrava la compra d’un club de futbol xinès de categoria inferior, el Beijing Institute of Technology, que s’havia de nodrir d’una acadèmia de futbol com la del Barça. En aquest projecte es fa referència al model de negoci que Laporta i col·laboradors van impulsar al club blaugrana i que havien reproduït al CF Reus, un club que acabaria desapareixent per la mala gestió.
En concret, Laporta té altres dos procediments oberts, en què està acusat, per la seva presumpta vinculació amb la societat CSSB Limited, radicada a Hong Kong i el representant legal de la qual va ser Joan Oliver, exdirector general del Barça sota el primer mandat de l’actual president blaugrana. Tres jutjats indaguen diverses operacions similars de captació d’inversors als quals se’ls prometia una rendibilitat anual d’entre el 6 o el 7%.