Waterpolo | Segona Divisió
L’Adbisio CN Manresa enceta amb victòria a domicili la segona fase (15-17)
El jove conjunt bagenc ha aconseguit una meritòria victòria al feu del Metropole en un duel en què gairebé sempre han dominat el resultat
L’entrenador de l’Adbisio ETL Global CN Manresa, David Torilo, va explicar a aquest mateix diari dijous que l’objectiu d’aquesta segona fase era que els seus joves jugadors sumessin minuts i experiència sense cap pressió. Doncs bé, en aquesta primera jornada de la segona fase, els seus homes no només han sabut gestionar de manera precisa el partit, sinó que a sobre s’han avançat a l’inici i com si es tractés de veterans, han sabut reaccionar sempre que els locals els amenaçaven.
El triomf s’ha fonamentat en els primers 8 minuts de duel, ja que els manresans no han volgut especular, i en menys de 180 segons han situat el 0-4 a l’electrònic que els donava molta tranquil·litat. Els canaris han volgut reaccionar, i encara que han tardat gairebé la meitat de la primera part a entrar al partit, ho han fet aleshores i han retallat el desavantatge, que ja a la segona part semblava consolidar-se en un parell de dianes. Anotant sempre poc després que els illencs retallessin.
I és que precisament era aquesta capacitat de reacció la que buscava extreure Torilo dels seus joves jugadors. L’habilitat de sobreposar-se mentalment a una situació negativa com pot ser la d’encaixar un gol, i transformar la ràbia en gasolina per tornar-los la diana tan aviat com sigui possible. Una dinàmica en què els joves jugadors del conjunt manresà han millorat a mesura que ha avançat aquest curs a Segona Divisió.
El moment més delicat de l’enfrontament ha arribat en la quarta part, quan els locals han aconseguit trencar la dinàmica i no només empatar a 13, sinó situar el 14–13 a l’electrònic. Faltaven tres minuts i mig de partit. Torilo ha demanat temps mort i el partit ha canviat. Amb tres gols en una mica més d’un minut els manresans han recuperat el lideratge, i amb sang freda han sentenciat el duel.
