Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Estats Units i Israel ataquen IranCrim de VilafrunsPlans pel cap de setmanaRestaurant GlobusJosefina VilasecaEmília GuiuFerran Bassas
instagramlinkedin

Waterpolo | Segona Divisió

L’Adbisio CN Manresa enceta amb victòria a domicili la segona fase (15-17)

El jove conjunt bagenc ha aconseguit una meritòria victòria al feu del Metropole en un duel en què gairebé sempre han dominat el resultat

Martí Puerta ha marcat 5 gols en el partit d'avui

Martí Puerta ha marcat 5 gols en el partit d'avui / Arxiu/Mireia Arso

Marc Llohis

Manresa

L’entrenador de l’Adbisio ETL Global CN Manresa, David Torilo, va explicar a aquest mateix diari dijous que l’objectiu d’aquesta segona fase era que els seus joves jugadors sumessin minuts i experiència sense cap pressió. Doncs bé, en aquesta primera jornada de la segona fase, els seus homes no només han sabut gestionar de manera precisa el partit, sinó que a sobre s’han avançat a l’inici i com si es tractés de veterans, han sabut reaccionar sempre que els locals els amenaçaven.

El triomf s’ha fonamentat en els primers 8 minuts de duel, ja que els manresans no han volgut especular, i en menys de 180 segons han situat el 0-4 a l’electrònic que els donava molta tranquil·litat. Els canaris han volgut reaccionar, i encara que han tardat gairebé la meitat de la primera part a entrar al partit, ho han fet aleshores i han retallat el desavantatge, que ja a la segona part semblava consolidar-se en un parell de dianes. Anotant sempre poc després que els illencs retallessin.

I és que precisament era aquesta capacitat de reacció la que buscava extreure Torilo dels seus joves jugadors. L’habilitat de sobreposar-se mentalment a una situació negativa com pot ser la d’encaixar un gol, i transformar la ràbia en gasolina per tornar-los la diana tan aviat com sigui possible. Una dinàmica en què els joves jugadors del conjunt manresà han millorat a mesura que ha avançat aquest curs a Segona Divisió.

Notícies relacionades i més

El moment més delicat de l’enfrontament ha arribat en la quarta part, quan els locals han aconseguit trencar la dinàmica i no només empatar a 13, sinó situar el 14–13 a l’electrònic. Faltaven tres minuts i mig de partit. Torilo ha demanat temps mort i el partit ha canviat. Amb tres gols en una mica més d’un minut els manresans han recuperat el lideratge, i amb sang freda han sentenciat el duel.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un frau elèctric permet descobrir una granja de criptomonedes a Sant Vicenç de Castellet
  2. Un dels regidors de la CUP de Santpedor és denunciat pels fets del ple del 10 de febrer
  3. Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
  4. Uns coneguts van trobar la víctima del crim de Balsareny a casa seva
  5. Idealista situa Manresa com una de les ciutats de l'estat amb més demanda d'habitatge
  6. Crim de Vilafruns: preguntes i respostes sobre la mort violenta de Balsareny
  7. La diva del cinema mexicà va néixer a Manresa
  8. La causa per beatificar la nena d’Horta d’Avinyó Josefina Vilaseca segueix activa vint anys després

L’Adbisio CN Manresa enceta amb victòria a domicili la segona fase (15-17)

L’Adbisio CN Manresa enceta amb victòria a domicili la segona fase (15-17)

Manresa castiga amb multes d’entre 75 i 300 euros els que deixen les escombraries fora del contenidor

Manresa castiga amb multes d’entre 75 i 300 euros els que deixen les escombraries fora del contenidor

Aina Cots, Agnès de la Fira de l'Aixada: «El repte més gran d’actuar a la plaça és veure el públic»

Aina Cots, Agnès de la Fira de l'Aixada: «El repte més gran d’actuar a la plaça és veure el públic»

Els tres motius que justifiquen fer un testament, segons una advocada: "Encara que no tinguis propietats i ho vegis llunyà"

Els tres motius que justifiquen fer un testament, segons una advocada: "Encara que no tinguis propietats i ho vegis llunyà"

Una família de Tona que recorre totes les fires medievals

Una família de Tona que recorre totes les fires medievals

Puig-reig inaugura la primera pista d'atletisme de mides oficials del Berguedà: «El codi postal no ha de determinar el sostre esportiu»

Puig-reig inaugura la primera pista d'atletisme de mides oficials del Berguedà: «El codi postal no ha de determinar el sostre esportiu»

Puig-reig inaugura la primera pista d'atletisme de mides oficials del Berguedà

Eurocontrol informa que 1.100 vols s’han vist afectats pel tancament d’espai aeri després de l’atac a l’Iran

Eurocontrol informa que 1.100 vols s’han vist afectats pel tancament d’espai aeri després de l’atac a l’Iran
Tracking Pixel Contents