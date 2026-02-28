Esquí de fons
L'urgellenc Jaume Pueyo es queda a les portes d’un nou top-20 a la Copa del Món
L'esquiador de fons de La Seu ha estat cinquè a la contrarellotge, però no ha tingut tanta sort a la mànega de quarts de final
L’esquiador urgellenc Jaume Pueyo ha tornat a demostrar aquest migdia, a la vuitena aturada de la Copa del Món d’esquí de fons de Falum, Suècia, que es manté a un gran nivell. L’esportista nascut a Badalona, però criat a La Seu d’Urgell va quedar-se de nou a les portes de ser entre els 20 millors. El millor de la prova, sense cap mena de dubte, ha estat la seva primera mànega contrarellotge, en què ha realitzat una exhibició i va ser cinquè, a menys de cinc segons del màxim exponent de la prova, el noruec Johannes Klaebo.
La primera de les rondes de l’urgellenc ha reafirmat que arrossega el bon estat de forma que ha exhibit als Jocs d’hivern, i a més li ha donat la opció d’escollir relativament aviat contra qui es volia enfrontar als quarts de final. Pueyo ha escollit el cinquè grup, en què ell havia registrat el millor temps, però al qual s’hi han afegit rivals de molt nivell com l’austríac Benjamin Moser.
Pueyo ho va donar tot al circuit, però el desgast de la ronda inicial li va passar factura i només va poder ser cinquè de la mànega. Moser ha estat primer i Jack Young segon, i l’austríac ha estat l’únic dels seus quarts ha arribat a la final, en què va ser tercer. L'han acompanyat al podi els noruecs Lars Heggen i l’esmentat Klaebo, que va ser or.
