Atletisme | Campionat d'Espanya de pista curta
Ona Bonet i Anna Torras tornen de l'estatal de pista curta de València amb un bronze penjat del coll
La saltadora manresana ha saltat fins als 1,75 metres, la mateixa marca que Laura Alegre i Júlia Vives, amb qui ha compartit metall
La fondista anoienca ha fet marca personal en uns 3.000 dominats per Marta García, i en què també han corregut Judit Navarro i Júlia Solé
La delegació de la Catalunya central es va assegurar ahir a la tarda les dues primeres medalles per a la regió en aquests Campionats d’Espanya d’atletisme en pista curta que se celebren des de divendres i on encara hi ha metalls a repartir. El velòdrom Lluís Puig de València va ser testimoni de les actuacions dignes de metall que van realitzar la saltadora manresana Ona Bonet i la fondista del Club Atlètic Igualada Anna Torras. Una jornada de competicions que també va servir als atletes de l’Avinent Manresa Marina Guerrero, Biel Díaz i Emilia del Hoyo per assegurar un lloc a les finals que es disputen aquest matí.
La fondista anoienca Anna Torras, del Club Atlètic Igualada Petromiralles, va travessar en tercera posició la línia d’arribada d’una cursa dels 3.000 metres que la dominadora estatal de la prova, Marta García, va fer molt exigent. L’atleta igualadina va acabar la prova amb un registre de 9:12,56, un temps que representa una millor marca personal per a ella. La plata ha estat per Beatriz Álvarez, del Diputació de València, que va fer millor marca de la temporada. A la mateixa final van participar dues atletes més del CAI: Judit Navarro i Júlia Solé. La primera va fer marca personal de 9:30,32 i va ser 13a, mentre que Solé va ser 16a amb un temps de 9:37.85.
La saltadora manresana del Nike, Ona Bonet, també torna de València amb un bronze penjar del coll. Un metall que ha compartit amb les saltadores Laura Alegre i Júlia Vives, ja que les tres atletes han superat el llistó als 1,75 metres, però no ha pogut fer-ho quan aquest es va elevar fins als 1,79. La medalla de plata se l'ha adjudicada la saltadora del Diputació de València Aitana Alonso, amb un registre d'1,82, mentre que l’andalusa d’origen serbi Una Stancev ha arrabassat el títol de campiona absoluta a Bonet amb un millor intent d'1,86, que la situa com a la líder estatal femenina en aquesta disciplina.
Esperança finalista
La jornada de dissabte també ha deixat tres atletes de l’Avinent Manresa classificats per a la final de les seves respectives proves. Marina Guerrero va ser primera de la seva semifinal dels 1.500 metres amb un temps de 4:25,73. Els altres dos atletes de la formació manresana que lluitaran per un metall diumenge al matí seran els corredors de tanques Biel Díaz i Emilia del Hoyo. Díaz ha estat tercer de la seva eliminatòria amb un temps de 8,02 que estableix una millor marca personal, curiosament la mateixa posició que ha aconseguit del Hoyo, que va certificar el pas a la final d’aquest matí amb un temps de 8,41.
Qui ja ha competit a les respectives finals han estat el saltador de perxa de l’Avinent Martí Serra, la velocista del mateix club manresà Ericka Badeau Maseras, i els saltadors d’alçada igualadí Eduard Fàbregas i Toni González, del CAI. La velocista del Club Atlètic Manresa s'ha quedat a una sola centèsima del bronze en els 60 metres femenins, que ha cobert amb un temps de 7,38 segons, millor marca personal. També ha estat quart el saltador d’alçada igualadí del FC Barcelona Eduard Fàbregas, que no ha aconseguit superar els 2,09 metres del seu company Alejandro Muñoz o de Raúl Matilla, que li haguessin suposat una medalla.
En el mateix concurs ha competit l’atleta del CAI Toni González, que ha saltat fins als 1,99 per ser 14è a la final d’alçada masculina. El darrer dels atletes de la Catalunya central que ha participat d’una final avui ha estat el santfruitosenc Martí Serra. El saltador de perxa de l’Avinent ha estat cinquè amb un registre de 5,30 metres, i no ha pogut superar els 5,50 necessaris per assegurar medalla.
En els 60 metres masculins, el velocista del CAI Pau Subirats ha estat vuitè de la seva classificatòria amb un temps de 6,98 i no va poder progressar. Tampoc ho ha fet la migfondista de l’Avinent Júlia Rodríguez, que ha estat cinquena de la segona semifinal amb un temps de 2:08,48, que és la seva millor marca personal. El darrer dels atletes de la regió que estava previst que participés era el velocista Biel Salas, tot i que no ha sortit.
