Bàsquet/Tercera FEB grups C-A i C-B
El CB Navàs suma l’onzena victòria gràcies a un darrer quart pletòric (76-86)
L'encert des de més enllà dels 6,75 va ser clau perquè el quadre bagenc superés el Granollers a domicili
El Tenea-CB Esparreguera suma la segona victòria consecutiva (75-80) i obté un marge de quatre partits sobre el descens
Una cistella amb addicional de Marc Bernadí li dona el dotze triomf al Monbus-CB Igualada (69-68)
El CB Navàs Viscola continua reeixint en la seva filosofia d’anar partit a partit. Ni la passada derrota a casa contra l’indeturable TQ-CB Prat, líder indiscutible del grup C-B de Tercera FEB, ni la baixa sensible de Marc Bataller han alterat els plans de la formació del Bages. En aquesta darrera jornada van enderrocar amb molt ofici el CB Granollers Contigoahorro (76-86) a domicili. Els d’Isidre Suau es van mostrar més eficaços en els moments decisius.
El Navàs va trepitjar el parquet amb la intenció de demostrar als adversaris que no anaven a passar l’estona. I així va ser. Un inici fulgurant els va donar les primeres diferències significatives a través d’un nivell de joc inigualable per l’adversari tant en atac com en defensa. A partir de llavors, en el segon quart, les forces entre els dos oponents es va igualar, però els bagencs van seguir mantenint un coixí proper als deu punts en arribar al descans. L’encert des de més enllà dels 6,75 va ser clau davant la proposta zonal dels vallesans.
Tanmateix, el partit no estava ni molt menys decidit. El guió va fer un gir radical al tercer quart. Els navassencs es van relaxar, perdent l’eficàcia en atac, així com la concentració en defensa i a l’hora de cuidar la pilota. Aquesta circumstància va donar ales al Granollers, que va aconseguir igualar la confrontació al final del tercer quart. Però llavors, els homes d’Isidre Suau van reprendre el joc que havien acreditat en el primer quart i van anar deixant enrere els seus rivals.
Alioune Fall i Aboubacar Keita van ser els jugadors més valorats, capturant 13 rebots cadascun. Guillem Albà i Adrià Montagut van ser els màxims anotadors, amb 25 i 19 punts, respectivament.
Fitxa tècnica
CB GRANOLLERS CONTIGOAHORRO: Viñallonga 9, Homs 10, Heras 8, Toure 3, Juárez 4 -cinc inicial- Salmeron 6, Murciano 12, Maspons 8, Talamino, Martín 6, Torné 10
CB NAVÀS VISCOLA: Keita 16, Albà 25, Monés 14, Zhuravlov 2, Montagut 19 -cinc inicial- Fall 6, Cascales, Salo, Ribera, Planell, Juncadella 4
ÀRBITRES: Girbal i Gusta
PARCIALS: 19-27, 36-45, 64-64, 76-86
L'Esparreguera guanya marge amb el descens
El Tenea-CB Esparreguera va encadenar la segona victòria consecutiva després de superar a domicili el Frivalca La Muela (75-80), un triomf que li permet deixar pràcticament lligada la continuïtat una temporada més a Tercera FEB. Els jugadors de Marc Raventós van firmar un partit molt sòlid i sense els errors de concentració que havien marcat el seu joc en les passades jornades. Així mateix, en atac van ser capaços de trobar els homes alliberats en els moments adequats. Al descans, la renda encara era favorable als aragonesos, però a la represa els del Baix Nord ja van agafar el timó per dirigir-se al novè triomf del curs i ampliar als quatre partits el marge amb el descens. En la pròxima jornada rebran el líder indiscutible, el TQ-CB Prat.
Fitxa tècnica
FRIVALCA LA MUELA: Vidal 6, Borges 4, Popadic 15, Ramos 15, Georgiou 11 -cinc inicial- Casado 3, Castello 2, Santolaria, Cabañero, Floren 2, Peralta, Kiris 17
TENEA CB ESPARREGUERA: Martin 15, Barquets 11, Segarra 16, Solé 13, Campaña 7 -cinc inicial- Rosado, Almirall 2, Roy 6, Sellarès 5, Bardés 1, Esteves-Garcia 4
ÀRBITRES: Lobotti, Martin
PARCIALS: 17-17, 38-37, 56-60, 75-80
L'Igualada pateix per sotmetre el Boet Mataró
Un 2+1 de Marc Bernadí li va donar el dotzè triomf del curs al Monbus-CB Igualada (69-68) en un partit que es va complicar més del compte en el tram final davant un rival, el CB Boet Mataró, que es troba al descens. I això que el matx va començar molt favorable per als interessos de la formació anoienca, jugant al basquetbol que volien tant en atac com en defensa. Però en el segon període van pagar una baixada d’intensitat que va propiciar l’apropament dels maresmencs, els quals van lluitar fins al final. Amb aquesta victòria, l’Igualada recupera la quarta posició, l’última que garanteix la disputa de la fase eliminatòria per optar a l’ascens.
Fitxa tècnica
MONBUS-CB IGUALADA: Enrich, Sala 8, Benito 17, Cumelles 15, Aliaga -cinc inicial- Bernadí 14, Latorre 2, Tejero, Riera, Marbà, Belda, Quintana 13
CB BOET MATARÓ: Nogués 12, Villar 6, Moreno 4, Martín 5, Olaguibe 6 -cinc inicial- Garcia 13, Serra, Díez 6, Beltran 3, Cruz, Esono 4, Bonet 9
ÀRBITRES: Dimitrov i De Gregorio
PARCIALS: 20-11, 37-35, 53-48, 69-68
