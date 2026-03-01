Hoquei gel
El CG Puigcerdà viatjarà a Sant Sebastià amb la semifinal de la lliga empatada (1-1)
Els groc-i-negres guanyen per 6-3 el segon partit, igualen la sèrie que van arrencar perdent el primer partit per 2-4 i hauran de robar un partit a Euskadi el proper cap de setmana
Regió7
El Club Gel Puigcerdà haurà de viatjar a Sant Sebastià amb l'obligació de guanyar un dels dos partits que hi disputarà el cap de setmana que ve per aspirar a jugar la final de la Lliga Nacional masculina d'hoquei gel. Els groc-i-negres han guanyat aquest diumenge el segon partit de la sèrie per 6-3 al Txuri Urdin i, d'aquesta manera, l'han equilibrada després d'haver-la començat perdent per 2-4 en el primer partit. L'empat a un triomf provoca que si un dels dos equips guanya els dos partits propers serà a la final. Si en guanyen un cadascun, la semifinal es decidiria a Puigcerdà el dia 14.
Els ceretans havien rebut en els prolegòmens de la semifinal la Copa Ibèrica aconseguida després d'haver estat els millors de la fase regular de la competició. Però en les eliminatòries pel títol aquest avantatge de punts queda en res i tot arrenca de zero. En el primer partit, les coses van començar bé amb el gol de Pol Costa al primer terç del partit, i encara van continuar millor quan el noruec Jörgen Grondahl feia el segon després de passades del suec Edström i del finlandès Kluuskeri.
Però el Txuri Urdin ha reaccionat ràpidament i ha empatat el partit amb anotacions d'Unaz Oguiza i del també finlandès Tiitinen. El tercer període havia de decidir i ho va fer quan el mateix jugador nòrdic feia el tercer a vuit minuts per al final. En el darrer instant, amb els locals abocats, Hugo Nicolau establia el 2-4 definitiu i posava el 0-1 en el marcador.
Reacció amb problemes
Calia guanyar el segon partit per mantenir opcions, i s'ha aconseguit, tot i que amb dificultats. El 6-3 final sembla ampli, però dos gols s'han aconseguit en el darrer minut del partit, ja que el Txuri Urdin ha estat a punt de forçar la pròrroga.
Abans, un primer període amb avantatge local per 2-1 després que Edström obrís el marcador, l'altre jugador de camp finlandès del Txuri Urdin, Perttu, empatés el duel, i el local Kluuskeri situés el 2-1 a quatre minuts per al primer descans.
A la represa, els donostiarres han anat igualant els avantatges locals. Joan Vallès ha fet el 2-2 i, després, Kluuskeri ha marcat el tercer dels locals per a la segona aturada. En la represa, Arregi ha empatat a tres i la sort ha estat que, en el minut següent, Pol Costa ha situat el 4-3.
Aquest petit avantatge ha pogut ser gestionat bé, malgrat un power play per equip i que ha calgut patir. Amb el Txuri Urdin abocat, just quan s'entrava a l'últim minut, Jaime de Bonilla ha fet el cinquè i, a cinc minuts per al final, Jociles ha establert un resultat ampli i esperançador per empatar la sèrie a 1.
En l'altra eliminatòria, el CH Jaca domina per 2-0 el Majadahonda després d'haver vençut en els dos duels a casa per 2-1 i 4-0.
