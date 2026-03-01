Bàsquet / Lliga Femenina 2
Els petits detalls deixen el Manresa CBF sense premi (62-64)
La formació dirigida per Marc Rovirosa cau derrotada a la pròrroga davant el Romakuruma UE Mataró en un duel marcat per la igualtat
El Manresa CBF va perdre a la pròrroga al Nou Congost contra el Romakuruma UE Mataró (62-64) en un duel que es va acabar decidint per petits detalls. La formació dirigida per Marc Rovirosa va tenir la bola per decidir el partit, però Queralt Ribera va errar el triple que hagués suposat el desè triomf del curs.
En el temps suplementari, Mariona Teixidó també va errar el tir que hagués conduït a uns nous cinc minuts extra. Tanmateix, totes dues jugadores, amb onze punts, van ser les més destacades del quadre local.
Pel que fa al desenvolupament del matx, la igualtat va presidir el joc durant gairebé els 45 minuts. Les visitants van distanciar-se lleugerament de vuit punts en dues fases: en el tram final del segon període (22-30), i a l’inici del tercer quart (29-37). En ambdós casos, però, la resposta de les manresanes va ser immediata. De fet, el marcador parcial del segon acte va ser favorable a les bagenques. En un final de cara o creu, les visitants van tenir més fortuna per adjudicar-se el triomf a la pròrroga.
En la pròxima jornada, aquest dissabte, el Manresa CBF visitarà el feu del Siroko Gijon Basketball, formació amb la qual empata a la classificació.
Fitxa tècnica
MANRESA CBF: Ribera 11, Ortas 5, Almasque 8, Garcia, Zafra 8 -cinc inicial- Beltran 3, Sall 5, Ruiz 2, Teixidó 11, Segués, Martí 5, Gener 4
ROMAKURUMA UE MATARÓ: Arias 7, López 12, Laborda 18, Casadevall, Talaveron 9 -cinc inicial- Grau, Muñoz 3, Garcia 9, Roig, Guàrdia 4, Pey 2, Navarrete
ÀRBITRES: Solans i Cruz
PARCIALS: 17-19, 27-30, 40-41, 56-56 (final del partit), 62-64 (pròrroga)
