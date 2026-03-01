FUTBOL
L’exbarcelonista Munir es va escapar de Teheran recorrent 16 hores per carretera mentre plovien míssils: «És una bogeria»
El futbolista va haver de baixar de l’avió que l’havia de treure del país i el club li va facilitar un cotxe per sortir de l’Iran
Fermín de la Calle
Munir El Haddadi, exfutbolista del Barcelona, a més del València, Getafe, Sevilla, Las Palmas, Leganés o Alabès, milita actualment a la lliga iraniana. El futbolista, que va debutar amb la selecció espanyola el 2014 i posteriorment va ser internacional amb el Marroc, és jugador del Club Cultural i Atlètic Esteghlal, ubicat a Teheran, al qual va arribar el 2025. Aquest dissabte es va produir un atac llançat pels Estats Units i Israel sobre diferents objectius a l’Iran, cosa que ha provocat la sortida dels esportistes internacionals del país persa. Munir havia de sortir amb avió al costat d’un altre espanyol, Iván Sánchez, però l’atac continuat sobre Teheran va frustrar la sortida. I el jugador va haver de baixar de l’avió per reprendre viatge per carretera.
16 hores de cotxe
Així ho va explicar a Marca el jugador: «Estava a l’avió, a punt d’enlairar-se amb Iván Sánchez. Però de sobte ens van dir que sortíssim, que s’havia produït un atac aeri. I el jugador arrenca una ruta per carretera: «El club em va proporcionar un cotxe per poder sortir del país per carretera i, gràcies a això, vaig poder travessar la frontera sense problemes. En aquest moment em trobo sa i estalvi a Turquia i en les pròximes hores arribaré a Espanya».
Munir és, juntament amb Iván Sánchez i el porter Antonio Adán, un dels tres futbolistes espanyols que juguen a l’Iran. El Ministeri d’Afers Estrangers va recomanar ahir dissabte als 158 espanyols que es mantenen a l’Iran abandonar el país utilitzant els mitjans disponibles davant l’escalada bèl·lica. Segons l’agència oficial iraniana ISNA, 201 persones han mort i 747 han resultat ferides després dels bombardejos sobre Teheran i altres ciutats.
