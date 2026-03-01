Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Gimnàstic juvenil assalta Saragossa i ja és a sis punts del descens (1-2)

Els manresans sumen un triomf vital per la permanència, malgrat el fort vent, abans d'encarar tres duels contra equips de la part alta

L'onze del Gimnàstic de Manresa a Saragossa

L'onze del Gimnàstic de Manresa a Saragossa / Gimnàstic de Manresa

Lluc Grandia

Saragossa

Gran victòria del Gimnàstic del Manresa juvenil al camp del Reial Saragossa (1-2) en un duel on els bagencs van ser superiors, van mostrar solidesa i efectivitat en atac i van tenir opcions de fer el resultat més ampli. Amb aquest marcador, els manresans es mantenen onzens, però ja a sis punts de la zona de descens, i encaren amb bona forma el tram més complicat de la temporada, on s'enfrontaran a Barça, Espanyol i Girona.

Els manresans van començar molt sòlids, dominant i aprofitant el vent a favor per tenir les millors ocasions. En canvi, els aragonesos, sisens a la classificació, van comptar amb poques ocasions durant la primera meitat, i el porter Jan Lagunas va resoldre-les sense problemes. Al minut 20, Renzo Deluchi servia una falta lateral a l'àrea que Pau Galobardes rematava amb un fort xut creuat que sorprenia Lucas Olmos i entrava a la xarxa. Els escapulats no van deixar d'atacar i un defensa va evitar un altre gol cantat. Ja a les acaballes del primer temps, el mateix Galobardes aconseguia superar en velocitat el seu marcador i feia una centrada lateral per assistir David Martínez que, a plaer, xutava per fer el segon gol.

A la segona meitat, el vent bufava a favor dels aragonesos. Literalment i metafòricament. L'equip local va fer una passa endavant aprofitant les inclemències meteorològiques favorables i, al minut 53, Luis Cazorla, aprofitant l'efecte del vent, aconseguia enganyar Lagunas i retallar distàncies amb un xut que es colava per sota del travesser. Això no va preocupar els visitants, que van saber adormir el partit i defensar sòlidament. L'equip saragossà només va tenir una ocasió clara, a vint-i-cinc minuts pel final, que es va estavellar al pal. I no hi va haver més història. Els manresans van resistir i es van aconseguir endur tres punts valuosos del fortí de Saragossa.

REIAL SARAGOSSA: Olmos, Laseca, Cazorla, Betato (Andrei 72’), Aguilar, Puente, Garcia (Centurión 59’), Amaenyo (Frances 76’), Cuartero (Marín 59’), Bescos (Batanero 72’) i Herrero.

GIMNÀSTIC DE MANRESA: Lagunas, Olivencia, Arnau, Monsó, Nkosi, Urcan (Guerra 85’), Galobardes, Ibars (Rico 45’), Martínez (Hablili 72’), Deluchi (Sannoh 78’) i Domínguez (Betancourt 78’).

ÀRBITRE: David Nivela, auxiliat per Guillermo Martínez i Roberto Nave.

GOLS: 0-1 Galobardes min 20, 0-2 Martínez min 42, 1-2 Cazorla min 53.

