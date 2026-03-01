El Gimnàstic juvenil assalta Saragossa i ja és a sis punts del descens (1-2)
Els manresans sumen un triomf vital per la permanència, malgrat el fort vent, abans d'encarar tres duels contra equips de la part alta
Gran victòria del Gimnàstic del Manresa juvenil al camp del Reial Saragossa (1-2) en un duel on els bagencs van ser superiors, van mostrar solidesa i efectivitat en atac i van tenir opcions de fer el resultat més ampli. Amb aquest marcador, els manresans es mantenen onzens, però ja a sis punts de la zona de descens, i encaren amb bona forma el tram més complicat de la temporada, on s'enfrontaran a Barça, Espanyol i Girona.
Els manresans van començar molt sòlids, dominant i aprofitant el vent a favor per tenir les millors ocasions. En canvi, els aragonesos, sisens a la classificació, van comptar amb poques ocasions durant la primera meitat, i el porter Jan Lagunas va resoldre-les sense problemes. Al minut 20, Renzo Deluchi servia una falta lateral a l'àrea que Pau Galobardes rematava amb un fort xut creuat que sorprenia Lucas Olmos i entrava a la xarxa. Els escapulats no van deixar d'atacar i un defensa va evitar un altre gol cantat. Ja a les acaballes del primer temps, el mateix Galobardes aconseguia superar en velocitat el seu marcador i feia una centrada lateral per assistir David Martínez que, a plaer, xutava per fer el segon gol.
A la segona meitat, el vent bufava a favor dels aragonesos. Literalment i metafòricament. L'equip local va fer una passa endavant aprofitant les inclemències meteorològiques favorables i, al minut 53, Luis Cazorla, aprofitant l'efecte del vent, aconseguia enganyar Lagunas i retallar distàncies amb un xut que es colava per sota del travesser. Això no va preocupar els visitants, que van saber adormir el partit i defensar sòlidament. L'equip saragossà només va tenir una ocasió clara, a vint-i-cinc minuts pel final, que es va estavellar al pal. I no hi va haver més història. Els manresans van resistir i es van aconseguir endur tres punts valuosos del fortí de Saragossa.
REIAL SARAGOSSA: Olmos, Laseca, Cazorla, Betato (Andrei 72’), Aguilar, Puente, Garcia (Centurión 59’), Amaenyo (Frances 76’), Cuartero (Marín 59’), Bescos (Batanero 72’) i Herrero.
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Lagunas, Olivencia, Arnau, Monsó, Nkosi, Urcan (Guerra 85’), Galobardes, Ibars (Rico 45’), Martínez (Hablili 72’), Deluchi (Sannoh 78’) i Domínguez (Betancourt 78’).
ÀRBITRE: David Nivela, auxiliat per Guillermo Martínez i Roberto Nave.
GOLS: 0-1 Galobardes min 20, 0-2 Martínez min 42, 1-2 Cazorla min 53.
