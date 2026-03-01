El Gimnàstic venç el derbi contra un Cardona lluitador (2-0)
Els del nord del Bages apreten els manresans a la represa, però els escapulats aconsegueixen mantenir la porteria a zero i sentenciar
El Gimnàstic de Manresa va aconseguir sumar els tres punts en un derbi bagenc davant el Cardona que va comptar amb alternances en el domini però en que els manresans van ser més efectius en les àrees. Amb aquest resultat, els de la capital comarcal són vuitens, a tretze punts de la zona de descens i sumen la tercera victòria consecutiva, mentre que els cardonins passen a ser dotzens, a cinc punts de la zona de perill.
Els locals van dominar a plaer la primera meitat, amb la possessió de la pilota i les millors ocasions. A la mitja hora de joc, una jugada combinada i coral va anar des del porter Carlos Boga fins al davanter Hugo Rodríguez, que va anotar per inaugurar el marcador. Els manresans van poder fer més àmplia la diferència, però els cardonins van aguantar bé les embestides.
Ja a la segona meitat, els visitants van passar a dominar el partit, amb un Gimnàstic més dubitatiu i que va haver de defensar la porteria de Boga. Tot i això, els locals van aconseguir mantenir la porteria a zero i que els de Marc Viladrich no poguessin empatar. A més, van poder fer mal al contracop i, a set minuts pel final, Rawdy Wiltbank va caçar una pilota al contracop que va agafar desprevinguda la defensa visitant. Sol davant el porter Joan Rovira i després d’un rebot, el jugador del Gimnàstic va aconseguir anotar el segon i deixar sentenciat l’enfrontament, que no va tenir gaire més ocasions en els minuts finals.
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Boga, Bertran, Fornell, Domènech, Grifell, Chumachenko (Desillas 89’), Wiltbank (Klemme 85’), Quesada (Barrabés 37’ (Sàbat 75’)), Fink (Lamuela 75’) Bravo i Rodríguez.
CARDONA: Rovira, Galera (Ratera 46’), A. Lorca (Molina 75’), Palomo (Serra 89’), Segura (Vilarmau 87’), Pérez (Gonzalez 87’), Líria, Roldán, Cots, M. Lorca i Viladomat (Guijarro 85’).
ÀRBITRE: Adrià Jofre, auxiliat per Juan Gómez i Mohamed Elmezouak.
GOLS: 1-0 Rodríguez min 28, 2-0 Wiltbank min 83.
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- La diva del cinema mexicà va néixer a Manresa
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Una família de Tona que recorre totes les fires medievals
- Un mínim de 40 sensors controlaran les voladures per fer la seu del Govern a Manresa
- La causa per beatificar la nena d’Horta d’Avinyó Josefina Vilaseca segueix activa vint anys després