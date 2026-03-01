Bàsquet/Super Copa Masculina/Super Copa Femenina/Copa Catalunya Femenina
L’ASFE cau amb honor contra un rival punter, el Cudós CB Balaguer (63-68)
Derrota agredolça que impedeix a les bagenques sortir del pou, però sí a traçar una línia a seguir per encarar amb optimisme el tram final
El CB Igualada esclafa el CBF Cerdanyola amb uns percentatges de tir excel·lents (54-94)
El CB Artés pateix per superar un Maristes Ademar que el posa contra les cordes en el tercer període (81-67)
El CB Martorell cau a casa davant un adversari directe a la part baixa , el Salas CE Sant Nicolau (59-70)
El Petropintó ASFE va caure amb honor després de competir de valent durant tot el partit davant el Cudós CB Balaguer (63-68), un equip que milita a la part alta de Copa Catalunya. Una derrota agredolça que ha de servir de referència a l’equip bagenc per encarar amb optimisme un tram final en què els partits contra els rivals directes seran una final.
El primer període del duel contra el conjunt lleidatà va estar marcat per la igualtat i un ritme de joc i encert força elevat. El tècnic, Sergi Hormigo, davant algunes absències, va donar minuts a jugadores que alternen les dinàmiques del júnior i el Sènior B amb partits del primer equip. El seu protagonisme i aportació va ser rellevant en el desenvolupament del partit.
En el segon període, les visitants van obrir escletxa mantenint un nivell d’efectivitat fora de l’abast de les santfruitosenques.
Semblava que en el tercer període arribaria l’estocada final del Balaguer, però les locals van impedir que la diferència s’enfilés més enllà dels deu punts per, després, acabar reaccionant amb caràcter i determinació al final. Un camí que l’ASFE haurà de seguir en els pròxims compromisos per sumar victòries i sortir del pou.
Fitxa tècnica
PETROPINTÓ ASFE: López 2, Colldeforn 14, Rodríguez, Franch 3, Momotiuk 14 -cinc inicial- Fornells 9, Salas 1, Morros 3, Puig 10, Clarà 5, Albàs, Martínez 2
CUDÓS CB BALAGUER: E.Tella 16, Andrés 9, Paniagua 19, Pla 8, Perat 1 -cinc inicial- Benedé 4, Buñol 5, Solé, Domene, Trilla, Escoda, J.Tella 6
ÀRBITRES: Garcia i Cardozo
PARCIALS: 17-18, 30-38, 43-53, 63-67
El CB Igualada va firmar un partit excel·lent en la seva visita a un equip de la zona mitjana de la taula, el CBF Cerdanyola (54-94), en el duel corresponent a la vintena jornada de Super Copa Femenina. La formació de la comarca de l’Anoia va esclafar les seves adversàries des del segon període amb uns percentatges de tirs de camp brillants.
En el primer període, les vallesanes van seguir el ritme que imposava l’equip dirigit per Joan Albert Cuadrat, cedint un salvable avantatge de set punts. Aleshores, però, va arribar el vendaval ofensiu de les igualadines. Amb una efectivitat propera al 50% en tirs de dos punts i superior al 40% en els llançaments de triple, el CB Igualada va deixar el partit resolt a l’equador.
En el segon acte, les jugadores anoienques es va divertir sobre el parquet, ampliant cada vegada més la diferència. En aquest context, dues jugadores van superar la vintena de punts (Èlia Compte i Aina Roqué) i cinc la desena. Una actuació coral que només va tenir la nota negativa de la lesió de Maria Enrich.
En la pròxima jornada, aquest dissabte a 3/4 de 6 de la tarda, el CB Igualada rebrà la visita del Loquillo Femení Sant Adrià, sisè classificat amb deu triomfs i nou derrotes.
Fitxa tècnica
PROMOVIATGES CBF CERDANYOLA: Coromines 13, Garcia 13, Moral 15, Magdalena 1, Moreno -cinc inicial- Navarro 4, Moya 3, Biarnés 1, Neculae, Aragón 4, Omofunnmiwan
CB IGUALADA: Compte 20, Soler 12, Nieto 10, Puente 15, Roque 24 -cinc inicial- Blanco 4, Enrich 4, Graells 2, Tajahuerce, Díaz 3
ÀRBITRES: Canle i Batlle
PARCIALS: 15-22, 24-48, 34-68, 54-94
L'Artés sua de valent per batre el Maristes Ademar
El CB Artés va superar el Maristes Ademar (81-67) en un partit menys fàcil del que va indicar el marcador final del partit. Els locals van iniciar el duel amb la màxima disciplina i concentració després d’una setmana difícil per les baixes de Nil Brià i Pol Camprubí. Així doncs, el quadre d’Oriol Sensat va rendibilitzar els seus punts forts, corrent quan podien i trobant situacions ràpides. Aquesta tònica es va mantenir en el segon període tot i patir en l’aspecte físic, però a la represa els adversaris van col·lapsar els bagencs amb alternatives defensives i es van situar a dos punts. Llavors, els locals van augmentar la pressió, recuperant el ritme i sentenciant el duel.
Fitxa tècnica
CB ARTÉS: Oliinychenko 17, F.Mas 1, Sakai 4, Guitart 22, E.Mas 6 -cinc inicial- Cuñé 2, Soler, Roqueta 8, Pujolreu 13, Brià, Portella 7, Orrit 2
MARISTES ADEMAR: VIdal 13, Franch 11, M.Canillas 4, Sánchez 1, Francès 9 -cinc inicial- Nogales, P.Canillas 2, Hermoso 9, Majoral, Erik, Martorell 3, Ros 15
ÀRBITRES: Del Amo i Corominas
PARCIALS: 18-11, 36-26, 53-49, 81-67
El Martorell ensopega davant un rival directe
El CB Martorell va encaixar la desena derrota del curs en caure a casa davant un adversari directe a la part mitjana-baixa de la classificació, el Salas CE Sant Nicolau (59-70). La formació entrenada per Andrés Joya no va estar a l’altura del que exigia el partit en un tram final en què els visitants van estar més encertats. I aquest requisit era la tan necessària regularitat que pateixen els del Baix Nord. El matx només va experimentar una línia contínua en el primer període. A partir de llavors, es van tornar a posar de manifest els alts i baixos habituals dels locals: segon període erràtic i tercer quart de reacció per tornar a igualar el matx. Finalment, aquesta revifalla va acabar resultant en va, ja que el Sant Nicolau va ser clarament millor en l’últim quart.
Fitxa tècnica
CB MARTORELL: V.Díaz 10, Cáceres 5, Peláez 4, Corominas 20, Bascuñana 2 -cinc inicial-A.Díaz 2, Joya 5, Ribas 2, Corral, Cejas, Yeste 5, Ortiz 4
SALAS CE SANT NICOLAU: Bueno 4, Domènech 4, Jiménez 3, Reyes 4, Llinares 11 -cinc inicial- De la Torre 6, Escudero 8, González, Eñeso 8, Collado 17, Deix 3, Sendra 2
ÀRBITRES: Gastón i Alcala
PARCIALS: 15-17, 29-37, 45-45, 59-70
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- La diva del cinema mexicà va néixer a Manresa
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Una família de Tona que recorre totes les fires medievals
- Un mínim de 40 sensors controlaran les voladures per fer la seu del Govern a Manresa
- La causa per beatificar la nena d’Horta d’Avinyó Josefina Vilaseca segueix activa vint anys després