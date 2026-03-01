Hoquei | OK Lliga
L’Igualada Rigat empata un duel esbojarrat a Galícia contra el Liceo (3-3)
El conjunt de Marc Muntané ha arribat a tenir dos gols de marge, però un rampell ofensiu local al final de la primera part ha forçat les taules
L’Igualada Rigat HC ha empatat a 3 a la pista del Liceo en el partit de tornada entre primer i segon classificat de l’OK Lliga. El conjunt que dirigeix Marc Muntané visitava el Pazo dos Deportes de Riazor amb la intenció d’assolir una victòria que hagués significat un clar punt d’inflexió, ja que es podien apropar al líder al seu feu. Un empat que els deixa amb els mateixos punts que el Barça, al segon lloc.
El duel va començar amb tots dos conjunts molt actius, que embogia el partit des de gairebé el primer segon. Un ritme que donava molta feina tant a Arnau Martínez com Blai Roca, que s’havien de multiplicar, ja que tant els gallecs com els igualadins arribaven amb molta freqüència als seus dominis. Una dinàmica que ha afavorit que en menys de cinc minuts Matías Pascual obrís el marcador, tot i que els gallecs han respost amb una diana de Nuno Paiva quan encara no s’havien consumit 10 minuts.
Però el gol només ha estat més motivació per a l’equip de Marc Muntané, que en dos minuts de domini han establert l’1-3 mitjançant un potent xut de Joel Roma i un penal que ha transformat Roger Bars. Els jugadors del Liceo veien com se’ls esmunyia el lideratge, i han aconseguit empatar el matx de nou amb una rematada precisa de Paiva i un contraatac molt ràpid que ha culminat Jacobo Copa a menys d’un minut del descans.
La segona meitat ha mantingut la intensitat en el joc, tot i que el ritme s’ha pausat una mica. Tant anoiencs com gallecs optaven per imposar atacs més pausats, i malgrat que tots dos trobaven bones situacions de xut, frenava l’impuls golejador que s’havia viscut a la primera meitat.
La igualtat era total, i s’entrava als darrers deu minuts amb molts nervis, ja que tots dos equips acumulaven ja 9 faltes, i una errada podia ser fatal. Un darrer tram en què, de nou, Arnau Martínez ha estat imprescindible per refusar les ocasions que protagonitzava el conjunt local en els darrers minuts.
