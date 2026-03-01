Atletisme
Mònica Clemente, de Manresa, obté el seu segon títol estatal de salt de perxa en pista curta
L'Avinent suma dues posicions de finalista més en l'última jornada dels campionats amb el setè lloc d'Emília del Hoyo en els 60 metres tanques i el vuitè de Marina Guerrero en els 1.500
La manresana Mònica Clemente (Diputació de València) ha demostrat que era la gran favorita i no ha tingut gaires dificultats per proclamar-se campiona d'Espanya en pista curta de salt de perxa. És el seu segon campionat a pista coberta, després de l'obtingut el 2018, i tanca el doblet d'ors després de la victòria en els estatals a l'aire lliure de l'estiu passat.
Clemente ha intentat fer rècord personal i superar els 4,46 metres obtinguts fa uns dies al mateix escenari del velòdrom Lluís Puig de València i que són la seva marca personal. Ha posat el llistó a 4,50 metres, però ha fet nul en els tres intents.
Abans, havia iniciat la competició després que les seves contrincants. N'ha tingut prou amb un salt vàlid sobre 4,15 a la primera i un sobre 4,35 a la segona per aconseguir l'or. Darrere de l'atleta entrenada per Alberto Ruiz s'han classificat Naiara Pérez, del Playas de Castelló, i Ana Carrasco, del Trop Cueva de Nerja, totes dues amb 4,15 metres, tot i que la primera ha estat plata per haver fet menys intents previs.
Ha estat la tercera medalla per a la representació de la Catalunya central en els estatals de pista curta de València, després dels bronzes guanyats per la manresana Ona Bonet, del Nike Running, en salt d'alçada i per Anna Torras, del Club Atlètic Igualada-Petromiralles Aigua de Rigat, en els 3.000 metres de dissabte.
Dues finals més
La darrera jornada dels campionats s'ha tancat amb dues places més de finalista per a l'Avinent Manresa. La manresana Emília del Hoyo ha obtingut una esplèndida setena posició en la final dels 60 metres tanques, corrent pel carrer 8, amb un temps de 8.34, amb la qual cosa obtenia la seva segona millor marca de la temporada el mateix dia. I és que en les semifinals de primera hora havia fet 8.36 per ser quarta i entrar a la final. A més, només li ha sobrat una centèsima per ser sisena i tres per ser cinquena.
La cursa, de gran nivell, ha vist la victòria de Xènia Benach, amb 8,10, per davant de l'exvelocista de l'Avinent, i ara al Playas de Castelló, Lerato Pagès, amb 8,23, el mateix registre que Paula Blanquer, del Diputació de València.
En l'altra final amb presència del club manresà, la banyolina Marina Guerrero ha estat vuitena en els 1.500 metres, amb un temps de 4.25.12.. La cursa ha representat una sorpresa, ja que Carla Masip, del Diputació de València, s'ha imposat a la gran favorita i campiona els 3.000 metres, Marta García, després d'una gran recta final.
