Atletisme
Ona Bonet, de Manresa i bronze als estatals d'atletisme, explica com està en procés de superar problemes menstruals
La bagenca explica que els últims anys no ha tingut la regla en un fet provocat per la seva activitat i vol visibilitzar aquesta problemàtica de moltes dones esportistes
Una de les medallistes de la representació de la Catalunya central en aquests campionats d’Espanya, la manresana Ona Bonet, bronze en salt d’alçada, va sorprendre amb unes declaracions al portal d'atletisme Carrer Lliure en què dona a conèixer que està superant problemes amb la menstruació, possiblement lligats a la seva activitat esportiva.
Bonet, que l’any passat va fer 1,90 metres i enguany 1,75, explicava que «l’objectiu aquí era medalla i ja està. Però hi ha un altre tema. Des del setembre hem treballat perquè em vingués la regla. Feia dos anys o escaig que no em venia i creiem que era important visibilitzar aquest tema i cuidar de la meva salut abans que res».
La bagenca aclaria que «ja m’ha baixat i estic molt contenta. Ara m’hi he d’acostumar i tornar a a agafar ritme. Fer un podi aquí ja era una gran fita. És important visibilitzar aquest tema, ja que no se’n parla gaire, i hi ha moltes dones que la perden durant la seva activitat esportiva i així podem donar-hi veu».
Ona Bonet afegia que «em noto en cada competició amb ganes de fer-ho millor. Aquí no ha sortit com volia, però de mica en mica» es podrà millorar.
- Rescat amb helicòpter a Montserrat d'una quinzena d’excursionistes perduts
- «No m’hauria fet ric si abans una estafa no hagués empobrit el meu pare; tot està connectat»
- La diva del cinema mexicà va néixer a Manresa
- L'home desaparegut a Susqueda és Fran Soriano, veí de Sallent
- Una de les millors fires medievals de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Un mínim de 40 sensors controlaran les voladures per fer la seu del Govern a Manresa
- La causa per beatificar la nena d’Horta d’Avinyó Josefina Vilaseca segueix activa vint anys després
- Una família de Tona que recorre totes les fires medievals