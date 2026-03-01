Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Desaparegut SusquedaRosalíaPremis GoyaMònica ClementeEstats Units i Israel ataquen IranJosefina Vilaseca
instagramlinkedin

Atletisme

Ona Bonet, de Manresa i bronze als estatals d'atletisme, explica com està en procés de superar problemes menstruals

La bagenca explica que els últims anys no ha tingut la regla en un fet provocat per la seva activitat i vol visibilitzar aquesta problemàtica de moltes dones esportistes

Ona Bonet està intentant tornar a la seva millor versió

Ona Bonet està intentant tornar a la seva millor versió / FCA

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

Una de les medallistes de la representació de la Catalunya central en aquests campionats d’Espanya, la manresana Ona Bonet, bronze en salt d’alçada, va sorprendre amb unes declaracions al portal d'atletisme Carrer Lliure en què dona a conèixer que està superant problemes amb la menstruació, possiblement lligats a la seva activitat esportiva.

Bonet, que l’any passat va fer 1,90 metres i enguany 1,75, explicava que «l’objectiu aquí era medalla i ja està. Però hi ha un altre tema. Des del setembre hem treballat perquè em vingués la regla. Feia dos anys o escaig que no em venia i creiem que era important visibilitzar aquest tema i cuidar de la meva salut abans que res».

La bagenca aclaria que «ja m’ha baixat i estic molt contenta. Ara m’hi he d’acostumar i tornar a a agafar ritme. Fer un podi aquí ja era una gran fita. És important visibilitzar aquest tema, ja que no se’n parla gaire, i hi ha moltes dones que la perden durant la seva activitat esportiva i així podem donar-hi veu».

Notícies relacionades

Ona Bonet afegia que «em noto en cada competició amb ganes de fer-ho millor. Aquí no ha sortit com volia, però de mica en mica» es podrà millorar.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents